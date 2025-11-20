20 de noviembre de 2025 Inicio
Las prepagas confirmaron nuevos aumentos en diciembre: a cuánto se irán los planes

Las principales empresas del sector aplicarán incrementos de entre 2,1% y 2,85% en diciembre. La Superintendencia de Servicios de Salud anticipó una marcada desaceleración frente a los meses previos.

Por
Las empresas de medicina prepaga definieron los aumentos que regirán desde diciembre de 2025, con ajustes que se ubican entre el 2,1% y el 2,85%, en línea con el IPC de octubre. Los nuevos valores ya fueron cargados en el sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde cada compañía debe informar sus actualizaciones tras la publicación del índice oficial.

OSDE aplicará un incremento del 2,1% en todo el país, con una excepción para la región Patagónica, donde el ajuste llegará al 2,5%. En el resto del sector, la mayoría de las firmas se movió en un rango similar:

  • Galeno: 2,3%.

  • Swiss Medical: 2,3%.

  • Accord Salud: 2,4%.

  • Prevención Salud, Avalian, Hospital Alemán, Sociedad Italiana, Sancor y Luis Pasteur: 2,3%.

  • Omint: 2,85%.

Las compañías que aún no informaron sus cifras cuentan con cinco días hábiles posteriores al dato del IPC para completar la carga. En la SSS señalan una clara desaceleración respecto de los meses anteriores, cuando las subas mensuales llegaron a duplicar estos niveles.

Según el Indec, en noviembre las prepagas aumentaron 1,5% en el AMBA y 1,8% a nivel nacional. En la comparación interanual, el sector acumuló un alza promedio del 22,7%.

El ajuste de diciembre toma como referencia la inflación de octubre, que cerró con un 2,3% mensual, 24,8% acumulado entre enero y octubre, y 31,3% interanual.

