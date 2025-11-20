ANSES deposita $81.936 en diciembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social informó a qué grupo está destinada esta cifra. Por







Anses explicó quiénes cobran un extra de $81.936 en diciembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos de la Tarjeta Alimentar de diciembre, y anunció que las familias con dos hijos seguirán cobrando $81.936 por este beneficio.

Este monto no se actualiza desde el 2024.

Por otro lado, el próximo mes, los haberes tendrán una suba del 2,3%.

Este ajuste se basa en la cifra de inflación de octubre publicada por el Indec. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en el mes de diciembre, las familias con dos hijos cobrarán un extra de $81.936 por la Tarjeta Alimentar. Este beneficio se mantuvo sin aumentos en todo el 2025 y desde el año pasado, ya que no es alcanzado por la nueva fórmula de movilidad.

AUH ANSES Con el aumento anunciado por el ente previsional, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará a $74.354 por cada hijo Freepik Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar de Anses es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la canasta básica alimentaria.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está dirigida a padres con hijos de hasta 17 años de edad (inclusive) que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH). También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH, y a madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025 La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad, por lo tanto los montos siguen siendo: