Fuerte aumento en el precio de la carne: cuánto cuesta hacer un asado clásico para 4 o 6 personas

El aumento del 15% en los distintos cortes de carne, empujado por una menor oferta de hacienda y un aumento de las exportaciones, volvió a impactar en los costos del asado, el clásico de los argentinos en el fin de semana.
Aun con algunas jornadas de calma en los precios mayoristas, en los mostradores no hubo respiro: las ventas se mantienen, pero el ticket final subió con fuerza.
Con este escenario, organizar un asado para 4 o 6 personas se volvió un ejercicio de bolsillo más exigente. A partir de precios relevados en carnicerías de barrio y cadenas, se estimó el costo total, incluyendo carne, pan, verduras, bebidas y postre.
Los números de la carne
- En carnicerías de barrio, un asado promedio para 4-6 personas queda así:
2 kilos de asado: $33.600
1 kilo de chorizo: $8.500
1 bolsa de carbón o leña: $4.500
Total: $65.600
- En cadenas de carnicerías, el costo sube con claridad:
2 kilos de asado: $35.400
1 kilo de vacío: $24.000
1 kilo de chorizo: $11.590
Carbón: $5.500
Total: $76.490
- Acompañamientos y bebidas
A los cortes se suman los clásicos extras del ritual:
Pan (1 kilo): $7.500
Tomate (1 kilo): $3.840
Lechuga (1 kilo): $2.420
4 gaseosas: $11.960
4 cervezas premium: $12.760
Helado (2 kilos): $36.000
Total extras: $74.480
El costo final del asado
Con todos los elementos sobre la mesa, el gasto total estimado queda así:
Carnicería de barrio: $65.600 + $74.480 = $140.080
Cadenas de carnicería: $76.490 + $74.480 = $150.970