La suba de la carne volvió a golpear al ritual argentino por excelencia. Con aumentos cercanos al 15% y fuertes diferencias entre carnicerías de barrio y cadenas, un asado completo ya supera los $140.000 y puede rozar los $151.000.

Fuerte aumento en el precio de la carne: cuánto cuesta hacer un asado clásico para 4 o 6 personas

El aumento del 15% en los distintos cortes de carne , empujado por una menor oferta de hacienda y un aumento de las exportaciones, volvió a impactar en los costos del asado, el clásico de los argentinos en el fin de semana.

Por el fuerte incremento de la carne, la inflación volvería a subir en noviembre

Aun con algunas jornadas de calma en los precios mayoristas, en los mostradores no hubo respiro: las ventas se mantienen, pero el ticket final subió con fuerza.

Con este escenario, organizar un asado para 4 o 6 personas se volvió un ejercicio de bolsillo más exigente. A partir de precios relevados en carnicerías de barrio y cadenas, se estimó el costo total, incluyendo carne, pan, verduras, bebidas y postre.

1 kilo de chorizo: $8.500

1 bolsa de carbón o leña: $4.500

Total: $65.600

En cadenas de carnicerías, el costo sube con claridad:

2 kilos de asado: $35.400

1 kilo de vacío: $24.000

1 kilo de chorizo: $11.590

Carbón: $5.500

Total: $76.490

Acompañamientos y bebidas

A los cortes se suman los clásicos extras del ritual:

Pan (1 kilo): $7.500

Tomate (1 kilo): $3.840

Lechuga (1 kilo): $2.420

4 gaseosas: $11.960

4 cervezas premium: $12.760

Helado (2 kilos): $36.000

Total extras: $74.480

El costo final del asado

Con todos los elementos sobre la mesa, el gasto total estimado queda así:

Carnicería de barrio: $65.600 + $74.480 = $140.080

Cadenas de carnicería: $76.490 + $74.480 = $150.970