20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son las nuevas reglas que definió ARCA para el débito automático en pagos de monotributistas y autónomos

La disposición publicada en Boletín Oficial modifica el sistema de cobro ante una determinada cantidad de rechazos de los débitos automáticos.

Por
El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos.

El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos.

ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una nueva disposición referida a la modalidad de pago por débito a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) para trabajadores autónomos, empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes.
  • La resolución surge tras la detección de reiterados rechazos de débitos en cuentas bancarias de ciertos contribuyentes. Los mismos respondían a cuestiones de tipo cuentas cerradas, suspendidas, ausencia de fondos o instrucciones específicas de no pagar.
  • El texto establece que la adhesión al servicio de débito directo en cuenta dependerá de una solicitud previa del contribuyente en la entidad bancaria correspondiente. Si la adhesión se solicita antes del día 20 de cada mes, comenzará a regir al siguiente.
  • La norma alcanza a trabajadores inscriptos como autónomos, empleadores y empleados de casas particulares y monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció una nueva disposición referida a la modalidad de pago por débito a través de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) para trabajadores autónomos, empleados del régimen de casas particulares y pequeños contribuyentes. La medida se dispuso mediante la resolución 5790/2025 y publicada en Boletín Oficial en las primeras horas de este martes.

También pueden ser sancionados quienes desarrollen más de tres actividades simultáneas, posean varias unidades de explotación o estén incluidos en el registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL).
Te puede interesar:

ARCA dará de baja a los monotributistas que hagan determinadas compras: cuáles son

La resolución surge tras la detección de reiterados rechazos de débitos en cuentas bancarias de ciertos contribuyentes. Los mismos respondían a cuestiones de tipo cuentas cerradas, suspendidas, ausencia de fondos o instrucciones específicas de no pagar, lo que provoca un costo de comisiones para el organismo recaudador.

La nueva instrucción establece que, ante tres rechazos consecutivos del débito en cuenta, la entidad comunicará la situación al contribuyente por medio del Domicilio Fiscal Electrónico declarado, tal como lo estable la resolución 4.280 y su modificatoria. Con este fin, se otorga un período para regularizar el motivo que genera el rechazo. Si ocurre una cuarta vez, la adhesión al débito automático será dada de baja.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Qué definió ARCA en el débito automático de monotributistas y autónomos

“En función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos”, escribe el documento que lleva la firma del titular director ejecutivo Juan Alberto Pazo.

El texto establece que la adhesión al servicio de débito directo en cuenta dependerá de una solicitud previa del contribuyente en la entidad bancaria correspondiente. Si la adhesión se solicita antes del día 20 de cada mes, comenzará a regir al siguiente. “Los contribuyentes que decidan restablecer la modalidad de pago mediante débito directo, deberán gestionar una nueva adhesión a través de los canales habilitados”, especifica la normativa.

Para el personal incluido en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo de Casas Particulares, la Resolución General N° 3.693 también fue adaptada bajo el mismo mecanismo. De igual modo, la reciente norma publicada añade al artículo 4° dos nuevos párrafos que prevén la notificación y el cese del débito automático ante el cuarto rechazo, condicionando la reactivación a la tramitación de una nueva adhesión. La notificación deberá realizarse por Domicilio Fiscal Electrónico siempre que se encuentre constituido, o por cualquier otro medio que la agencia considere pertinente.

Dentro del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, que abarca a los conocidos como monotributistas, las condiciones para el pago a través de débito directo también fueron modificadas con dichas condiciones. La medida detalla que todas las comunicaciones relacionadas con estos rechazos, y la consiguiente suspensión de la modalidad de pago, se canalizarán electrónicamente. Para los casos de usuarios que no dispongan de ese domicilio constituido, la notificación podrá realizarse por otros medios.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

El cambio en la modalidad busca evitar la acumulación de intentos reiterados de débito frustrados, reducir los costos administrativos para la agencia y apuntalar el cumplimiento de las obligaciones mensuales en materia de seguridad social. En este sentido, el organismo sostiene: “Que, en función de lo expuesto y atendiendo a razones de administración tributaria, corresponde modificar las mencionadas resoluciones generales a fin de establecer las pautas tendientes a discontinuar los intentos de débito en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) una vez alcanzada una determinada cantidad de rechazos consecutivos”.

La resolución general también establece que, para reactivar la modalidad de débito directo tras la suspensión, los sujetos interesados deberán gestionar una nueva adhesión utilizando los canales habilitados por el organismo o la entidad bancaria donde radique su cuenta.

La norma alcanza a trabajadores inscriptos como autónomos, empleadores y empleados de casas particulares y monotributistas. ARCA comunicó que la normativa fue desarrollada con intervención de sus áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos, Sistemas y Telecomunicaciones, y que su vigencia será inmediata respecto de los nuevos rechazos de débitos que se presenten, según lo dispone el artículo 4° de la resolución.

ARCA
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cambio en los vencimientos del monotributo de ARCA.

ARCA modifica las fechas de vencimiento del monotributo en noviembre y diciembre 2025: a qué se debe

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

ARCA dará de baja a este grupo de monotributistas y no se debe a deudas: por qué puede ser

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Nueva fecha para adherir a la refinanciación del Impuesto a las Ganancias.

ARCA prorrogó el plazo para la adhesión al plan de pagos del Impuesto a las Ganancias

ARCA confirmó la fecha.

ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será

ARCA brindó la información.

A qué titulares de ARCA se le puede dar de baja en el monotributo si no cumplen este requisito en noviembre 2025

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 39 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 48 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 52 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora