20 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El Banco Central bajó la tasa en el Mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

La decisión llega en la previa de una licitación clave para el Tesoro, que enfrenta vencimientos por $14 billones.

Por
El Banco Central bajó la tana en el mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

El Banco Central bajó la tana en el mercado y marcó el pulso previo a la licitación del Tesoro

Redes sociales

En la previa de una licitación decisiva para el Tesoro, el Banco Central redujo del 22% al 20% la TNA en las operaciones simultáneas en BYMA, un gesto directo al mercado que ya impacta en las tasas cortas. Con este recorte, la caución bursátil se acomodó en torno al 18% TNA y el repo interbancario se ubicó en 22% TNA.

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.
Te puede interesar:

El dólar rebota levemente y se aleja lentamente de los $1.400

El movimiento aparece en un contexto complejo: la próxima semana el Gobierno deberá enfrentar vencimientos de bonos a tasa variable, clave para los encajes bancarios, y títulos dollar-linked ofrecidos a exportadores bajo el esquema de retenciones temporariamente reducidas.

“La licitación podría terminar con una expansión. El punto es si el Tesoro convalida tasas más altas o si simplemente expande desde sus depósitos en dólares”, plantearon desde Max Capital.

Frente a vencimientos por $14 billones, el Tesoro tenía al 17 de noviembre apenas $4,4 billones y u$s155 millones depositados en el BCRA. La brecha reaviva las críticas sobre la dinámica de su cuenta y la presión que genera sobre la liquidez del sistema.

Para los analistas, el problema expone una falla estructural: un esquema monetario sin tasa de referencia obliga al Tesoro a abastecer al mercado en lugar del Banco Central.

“La presión sobre los depósitos del Tesoro ilustra las limitaciones del sistema. En períodos de mayor demanda estacional de efectivo, la expansión sería natural si hubiera una tasa de referencia. Hoy el Tesoro debe usar recursos propios, justo cuando también enfrenta mayores necesidades de caja”, explicaron desde la consultora.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial atraviesa una semana de calma cambiaria.

Leve suba del dólar: el oficial y el minorista siguen al alza y se alejaron de los $1.400

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar repuntó: el minorista subió $10 y el oficial volvió a los $1.400

El dólar atraviesa una etapa de calma luego de la tensión previa a las elecciones.

El dólar arrancó la semana por encima de los $1.400

El dólar oficial se desinfla lentamente luego de la tensión cambiaria preelectoral.

El dólar se desinfla y se acerca a los $1.400: ¿cuál podría ser el nuevo piso?

El dólar cotiza cerca de los $1.400. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 15 de noviembre

El dólar cerró la semana cerca de los $1.400. 

El dólar cerró una semana con calma: el oficial y el minorista, cerca del piso de los $1.400

Rating Cero

El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.
play

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

La imagen los mostró tomando un café en un bar porteño, en un plan relajado y cotidiano.

La nieta de Susana Giménez confirmó su relación con un jugador de Boca: de quién se trata

La ficción que tanto se ha mencionado a lo largo de este artículo se llama Ausente, y su reciente llegada al catálogo de Netflix ha despertado nuevamente el interés por los thrillers psicológicos.
play

Thriller psicológico: de qué se trata Ausente, la serie que está siendo cada vez más vista en Netflix

Netflix estrenó una miniserie de ficción basada en una verdadera revista para adultos y sorprendió a todos: ¿cuál es?
play

Esta miniserie de ficción pero basada en una verdadera revista para adultos sorprendió a todos en Netflix: cuál es

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix
play

Una comedia que combina humor, fin del mundo e inteligencia artificial y es ideal para ver en familia en Netflix: de cuál se trata

Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y son padres de las gemelas Laia y Aimé.

Thiago Medina reveló cómo está el vínculo con Daniela Celis: "Dormimos..."

últimas noticias

Tormentas en el AMBA: el SMN activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Tormentas en el AMBA: se activó alerta amarilla por lluvias y vientos

Hace 37 minutos
El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

El irónico comentario de Guillermo Barros Schelotto tras enterarse del polémico titulo de Rosario Central

Hace 46 minutos
Las autoridades ordenaron que se evacuara todo el predio.

Pánico en la COP 30: un incendio obligó a evacuar la cumbre climática en Brasil

Hace 50 minutos
play
El escritor resaltó su pasión por la radio y el tango.

Mario Pergolini hizo una revelación sobre Alejandro Dolina: "Yo anotaba..."

Hace 1 hora
Ángel Di María celebró el título de Rosario Central.

Ángel Di María celebró el título con Rosario Central: "La gloria no tiene precio"

Hace 1 hora