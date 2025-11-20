Extra de $52.250 de ANSES: quiénes pueden acceder en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde este monto. Por







Anses entregará un extra de $52.250 en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el cronograma de pagos de diciembre.

En ese sentido, se confirmó que para el próximo mes, las familias con un hijo cobrarán $52.250 por la Tarjeta Alimentar.

Este monto sigue sin aumento desde el 2024.

Por otro lado, en el último mes del año, las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán una suba del 2,3%. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finaliza con los pagos de noviembre. En paralelo, prepara el calendario de diciembre, en el que ya se confirmó que las familias con un hijo cobrarán $52.250 en concepto de la Tarjeta Alimentar.

Qué es la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar es una ayuda económica que se entrega con el objetivo de garantizar el acceso a la Canasta Básica Alimentaria de los niños y niñas de hasta 17 años. Se deposita mensualmente en una cuenta bancaria y es exclusiva para la compra de alimentos, sin poder extraer efectivo.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar está destinada a familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años, a embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo (AUE), a personas con hijos con discapacidad que cobren la AUH, y a madres que reciban Pensiones No Contributivas por 7 o más hijos.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en diciembre 2025 La Tarjeta Alimentar no recibe aumento en diciembre, ya que no está alcanzada por la fórmula de movilidad.

Por lo tanto, los montos vigentes de Tarjeta Alimentar siguen siendo: