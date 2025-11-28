Preocupación en el espectáculo: internaron de urgencia a Rocío Marengo, en su octavo mes de embarazo

La modelo Rocío Marengo fue internada de "urgencia" en una clínica privada después de un control de rutina en su octavo mes de embarazo, y le indicaron "reposo absoluto".
La modelo se encuentra en una clínica privada por indicación médica, luego de un control de su embarazo de 8 meses.
La mediática espera su primer hijo junto al empresario Eduardo Fort, hermano de Ricardo Fort, y está pasando un momento delicado de salud: "Fue a un chequeo con el obstetra y vieron algunas cosas y prefirieron dejarla internada".
"Está de 33 semanas y el bebé pesa 2,450 gr. y hace 48 horas que está internada en el Sanatorio Otamendi", detalló la periodista Paula Varela.
La panelista de Intrusos, en América, se comunicó con la protagonista que le dijo que estaba "asustada" porque es una mamá primeriza, pero que estaba acompañada por sus amigas y su pareja.
La pareja de Rocío Marengo, Eduardo Fort, con quien espera su primer bebé fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios y tiene que afrontar un embargo multimillonario de parte de su exmujer, y madre de sus dos hijos. Karina Antoniali, que le reclama alimentos. El empresario estaría debiendo la obligación de alimentos desde 2022, con relación a la manutención de los mellizos Angie y Pietro (16), según el reclamo de su exesposa.