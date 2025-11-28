IR A
IR A

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Una historia emotiva centrada en un hombre solitario cuya rutina cambia por completo luego de la llegada de sus nuevos vecinos.

Una producción que combina humor

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Redes sociales

Netflix tiene en su catálogo una película protagonizada por Tom Hanks que suele quedarse con la atención de los suscriptores cada vez que aparece en una plataforma. La N roja sumó Un vecino gruñón, una conmovedora producción estadounidense de 2022 dirigida por Marc Forster que explora temas como la soledad, la pérdida y la comunidad a través de la historia de un viudo cuya vida da un giro cuando una familia latina se muda a la casa de al lado. Este estreno se posicionó rápidamente en el top 1 de lo más visto del gigante del streaming en Latinoamérica, demostrando su impacto entre el público.

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
Te puede interesar:

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Esta es una remake de la versión sueca de 2015 titulada Un hombre llamado Ove, que a su vez adapta uno de los mayores bestsellers de la literatura nórdica escrito por Fredrik Backman. La novela original, publicada en Suecia en 2012, vendió alrededor de tres millones de ejemplares en todo el mundo, un hito comercial comparable con el popular thriller de Stieg Larsson.

La versión sueca dirigida por Hannes Holm fue un éxito tanto de público como de crítica, siendo elegida Mejor comedia europea en los Premios del Cine Europeo 2016 y obteniendo dos nominaciones al Oscar.

La producción estadounidense, con guión de David Magee y del director de la versión sueca, mezcla comedia, drama y emoción, permitiendo ver a Tom Hanks desplegar una faceta más oscura y melancólica. La historia nació de una anécdota real cuando Backman, entonces escritor freelance, leyó en un blog sobre un hombre que estalló de ira en un museo de arte, lo que le recordó a su propia personalidad según su esposa.

un vecino gruñon

Sinopsis de Un vecino gruñón, la película del momento en Netflix

Un vecino gruñón sigue la historia de Otto Anderson, un viudo de 63 años que vive en un vecindario suburbano y enfrenta el dolor por la muerte de su esposa. Cínico, solitario y con una mirada pesimista del mundo, Otto es un hombre que decide retirarse de la vida activa y da por cerrada cada puerta de su mundo. Su rutina predecible y su actitud lo mantienen aislado de todo contacto humano importante, hasta que la vida lo sorprende con un cambio inesperado.

Todo cambia cuando una alegre familia latina se muda al otro lado del jardín, liderada por Marisol, una mujer espabilada y muy embarazada, junto a su esposo Tommy. Su llegada perturbadora y alegre pone a prueba la existencia de Otto y lo obliga a reencontrar su humanidad y su conexión con la comunidad. La película aborda cómo la nueva conexión puede abrirle una puerta a una oportunidad distinta.

Un vecino gruñon

Tráiler de Un vecino gruñón

Embed - Un Vecino Gruñón - Tráiler Oficial 2

Reparto de Un vecino gruñón

  • Tom Hanks como Otto Anderson
  • Mariana Treviño como Marisol
  • Manuel García-Rulfo como Tommy
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Envidiosa tendrá cuarta temporada.

Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera

La película sigue la vida de Jimmy Ludd, un hombre que atraviesa una profunda crisis personal.
play

Sueños de trenes, la película basada en una novela que está en las tendencias de Netflix: de qué se trata

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos
play

Un spin off de una histórica película apocalíptica llegó a Netflix y sorprende con sus efectos: cuál es

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 11 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 14 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 14 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 15 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 16 minutos