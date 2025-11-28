Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama Una historia emotiva centrada en un hombre solitario cuya rutina cambia por completo luego de la llegada de sus nuevos vecinos. + Seguir en







Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados. Redes sociales

Netflix tiene en su catálogo una película protagonizada por Tom Hanks que suele quedarse con la atención de los suscriptores cada vez que aparece en una plataforma. La N roja sumó Un vecino gruñón, una conmovedora producción estadounidense de 2022 dirigida por Marc Forster que explora temas como la soledad, la pérdida y la comunidad a través de la historia de un viudo cuya vida da un giro cuando una familia latina se muda a la casa de al lado. Este estreno se posicionó rápidamente en el top 1 de lo más visto del gigante del streaming en Latinoamérica, demostrando su impacto entre el público.

Esta es una remake de la versión sueca de 2015 titulada Un hombre llamado Ove, que a su vez adapta uno de los mayores bestsellers de la literatura nórdica escrito por Fredrik Backman. La novela original, publicada en Suecia en 2012, vendió alrededor de tres millones de ejemplares en todo el mundo, un hito comercial comparable con el popular thriller de Stieg Larsson.

La versión sueca dirigida por Hannes Holm fue un éxito tanto de público como de crítica, siendo elegida Mejor comedia europea en los Premios del Cine Europeo 2016 y obteniendo dos nominaciones al Oscar.

La producción estadounidense, con guión de David Magee y del director de la versión sueca, mezcla comedia, drama y emoción, permitiendo ver a Tom Hanks desplegar una faceta más oscura y melancólica. La historia nació de una anécdota real cuando Backman, entonces escritor freelance, leyó en un blog sobre un hombre que estalló de ira en un museo de arte, lo que le recordó a su propia personalidad según su esposa.

un vecino gruñon Sinopsis de Un vecino gruñón, la película del momento en Netflix Un vecino gruñón sigue la historia de Otto Anderson, un viudo de 63 años que vive en un vecindario suburbano y enfrenta el dolor por la muerte de su esposa. Cínico, solitario y con una mirada pesimista del mundo, Otto es un hombre que decide retirarse de la vida activa y da por cerrada cada puerta de su mundo. Su rutina predecible y su actitud lo mantienen aislado de todo contacto humano importante, hasta que la vida lo sorprende con un cambio inesperado.

Todo cambia cuando una alegre familia latina se muda al otro lado del jardín, liderada por Marisol, una mujer espabilada y muy embarazada, junto a su esposo Tommy. Su llegada perturbadora y alegre pone a prueba la existencia de Otto y lo obliga a reencontrar su humanidad y su conexión con la comunidad. La película aborda cómo la nueva conexión puede abrirle una puerta a una oportunidad distinta. Un vecino gruñon Redes sociales Tráiler de Un vecino gruñón Embed - Un Vecino Gruñón - Tráiler Oficial 2 Reparto de Un vecino gruñón Tom Hanks como Otto Anderson

Mariana Treviño como Marisol

Manuel García-Rulfo como Tommy