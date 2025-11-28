Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Nicole Kidman habló con Ariana Grande y aseguró que está “resistiendo”; sus hijas y su trabajo se convirtieron en el principal sostén durante la separación.

En una extensa y reveladora conversación con la cantante Ariana Grande para la revista Interview, la aclamada actriz Nicole Kidman se refirió públicamente y por primera vez a la dolorosa ruptura de su matrimonio con Keith Urban tras 19 años juntos. Este quiebre matrimonial, que sorprendió al mundo del espectáculo, estuvo resguardado en la intimidad de la pareja hasta ahora, y la charla con Interview marcó un punto de inflexión en la habitual discreción de la actriz.

Kidman no ocultó la dificultad del momento, describiendo el proceso de separación como “doloroso y complejo”. Sus palabras reflejaron el profundo impacto emocional que implica el cierre de una relación de casi dos décadas, incluso para figuras públicas. La actriz optó por la sinceridad al compartir la intensidad de sus sentimientos y la dificultad de atravesar un cambio tan significativo en su vida personal.

A pesar del dolor, Nicole Kidman afirmó que se mantiene firme y concentrada en atravesar la situación. La actriz señaló que enfrenta la complejidad de la ruptura apoyándose en su trabajo y, de manera esencial, en el afecto familiar. Esta forma de afrontar el momento evidencia su resiliencia, tomando su carrera y el acompañamiento de sus seres queridos como pilares fundamentales para sostenerse y avanzar durante este período de transición.

Nicole Kidman rompió el silencio sobre la ruptura de su matrimonio de 19 años con Keith Urban en una extensa y sincera charla con la cantante y actriz Ariana Grande para la revista Interview. Esta fue la primera vez que la actriz se refirió públicamente a su situación sentimental tras el fin de la relación, un tema que mantuvo bajo estricta reserva desde que se conoció la noticia de la separación.

La actriz australiana no minimizó el impacto emocional del quiebre. En sus declaraciones, describió el proceso de separación como “doloroso y complejo”, reconociendo la dificultad de atravesar un cambio vital tan profundo luego de casi dos décadas de vida compartida . Su apertura en la entrevista reveló el esfuerzo y la vulnerabilidad que atraviesa en este período de transición personal.

keith urban y nicole kidman Fuentes cercanas al círculo íntimo de ambos artistas informan que el cantante country comenzó una nueva relación sentimental, involucrándose con otra mujer poco después de iniciarse los trámites de separación. Taylor Hill/WireImage

Al ser consultada sobre su estado actual, Kidman respondió que está “aguantando”. Esta frase breve condensó su situación emocional, marcada por una mezcla de fortaleza y aceptación de que el momento exige un trabajo constante para encontrar una nueva normalidad en el plano personal y familiar.

Para enfrentar la complejidad del presente, Nicole Kidman señaló que se mantiene en pie gracias a dos pilares esenciales: el trabajo y el afecto familiar. Su actividad profesional, que continúa en marcha, le ofrece un espacio de concentración y una distracción constructiva. Incluso mencionó que el rodaje de una película en Londres durante el verano, junto a compañeras como Sandy Bullock, Joey King y Maisie Williams, le proporcionó apoyo y una experiencia positiva.

keith urban y nicole kidman El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años. Dimitrios Kambouris/Getty

El afecto familiar constituye su otro gran sostén. Kidman no solo se apoya en sus seres queridos más cercanos, sino que también habló con ternura de sus hijas adolescentes, describiendo su crianza como “fascinante”. Comentó además que ellas “tienen una armadura que nosotros no teníamos”, en referencia a la resiliencia y fortaleza con la que la juventud enfrenta los desafíos.

Finalmente, la actriz dejó un mensaje de resiliencia y esperanza. Reflexionó sobre las experiencias difíciles con la frase: “Viví mucho, sobreviví mucho”. Con estas palabras, expresó su intención de convertir este episodio doloroso en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal, avanzando día a día con cautela, enfocada en sus proyectos y en la búsqueda de un nuevo equilibrio.