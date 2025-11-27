27 de noviembre de 2025 Inicio
¿Cambia el monto? Cómo quedará el monotributo de ARCA en diciembre 2025

El organismo modifica los valores del régimen, en base a la inflación registrada durante los últimos 6 meses.

Enterate cuáles son los nuevos montos de diciembre en base a tu categoría.

Enterate cuáles son los nuevos montos de diciembre en base a tu categoría.

  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que llegará un nuevo aumento para la cuota mensual y los topes de facturación del monotributo.
  • Los monotributistas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para poder abonar la cuota del monotributo, que es una obligación fiscal. Esta incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social.
  • El monotributo obtendrá una actualización a partir del 1 de febrero de 2026. Esto se debe a que los valores del régimen se actualizan cada 6 meses, en base al porcentaje de inflación acumulado durante el último semestre.
  • Antes del aumento en las categorías, los monotributistas deberán observar el total de sus ingresos y egresos durante el semestre para verificar si es necesario cambiar de escala en el régimen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que llegará un nuevo aumento para la cuota mensual y los topes de facturación del monotributo. Para esto, se toma como referencia la sumatoria de todos los porcentajes de inflación registrados durante los 6 meses anteriores.

Los pasos a seguir para pagar el monotributo vencido.
Cómo podés ver las deudas y pagar el monotributo de ARCA si se te venció

El próximo mes, los monotributistas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para poder abonar la cuota del monotributo, que es una obligación fiscal. Esta incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social.

Cómo queda el monotributo de ARCA en diciembre 2025

Durante el mes de diciembre, estas serán las escalas del monotributo vigentes, junto con sus topes de facturación y los valores de la cuota a abonar el lunes 22:

Categoría A

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87
  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52
  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15
  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05
  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60
  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57
  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35
  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05
  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76
  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90
  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Cada cuanto aumenta el monotributo de ARCA

El monotributo obtendrá una actualización a partir del 1 de febrero de 2026. Esto se debe a que los valores del régimen se actualizan cada 6 meses, en base al porcentaje de inflación acumulado durante el último semestre. El anterior incremento ocurrió en agosto de este año, donde las cuotas y los mínimos de facturación aumentaron un 15,4%.

Por otro lado, antes del aumento en las categorías, los monotributistas deberán observar el total de sus ingresos y egresos durante el semestre para verificar si es necesario cambiar de escala en el régimen. A esto se lo conoce como recategorización del monotributo.

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

