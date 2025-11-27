¿Cambia el monto? Cómo quedará el monotributo de ARCA en diciembre 2025

El organismo modifica los valores del régimen, en base a la inflación registrada durante los últimos 6 meses.

Enterate cuáles son los nuevos montos de diciembre en base a tu categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que llegará un nuevo aumento para la cuota mensual y los topes de facturación del monotributo . Para esto, se toma como referencia la sumatoria de todos los porcentajes de inflación registrados durante los 6 meses anteriores .

El próximo mes, los monotributistas tendrán tiempo hasta el 22 de diciembre para poder abonar la cuota del monotributo , que es una obligación fiscal . Esta incluye el pago de los impuestos IVA y Ganancias, los aportes jubilatorios y el monto por la obra social .

Durante el mes de diciembre , estas serán las escalas del monotributo vigentes , junto con sus topes de facturación y los valores de la cuota a abonar el lunes 22 :

Ingreso bruto: $13.175.201,52

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Ingreso bruto: $18.473.166,15

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Ingreso bruto: $22.934.610,05

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Ingreso bruto: $26.977.793,60

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Ingreso bruto: $33.809.379,57

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Ingreso bruto: $40.431.835,35

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Ingreso bruto: $61.344.853,64

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Ingreso bruto: $68.664.410,05

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Ingreso bruto: $78.632.948,76

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

Ingreso bruto: $94.805.682,90

Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $118.346,41

Obra social: $65.806,30

Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.

Cada cuanto aumenta el monotributo de ARCA

El monotributo obtendrá una actualización a partir del 1 de febrero de 2026. Esto se debe a que los valores del régimen se actualizan cada 6 meses, en base al porcentaje de inflación acumulado durante el último semestre. El anterior incremento ocurrió en agosto de este año, donde las cuotas y los mínimos de facturación aumentaron un 15,4%.

Por otro lado, antes del aumento en las categorías, los monotributistas deberán observar el total de sus ingresos y egresos durante el semestre para verificar si es necesario cambiar de escala en el régimen. A esto se lo conoce como recategorización del monotributo.