A partir de qué sueldo se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias de ARCA en noviembre 2025

Los ajustes realizados permiten identificar los montos sujetos a retenciones y entender su impacto según cada situación familiar.

Por
A partir de qué sueldo se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias de ARCA en noviembre 2025
Impuesto a las Ganancias en ARCA.

Impuesto a las Ganancias en ARCA.

  • ARCA actualizó Ganancias según la inflación, elevando mínimos y deducciones desde noviembre 2025.
  • El nuevo esquema permite cobrar más antes de que empiecen las retenciones.
  • El sueldo alcanzado por Ganancias sube, aunque varía según la situación familiar.
  • También aumentan las deducciones personales y es clave actualizarlas ante el empleador.

La actualización semestral del Impuesto a las Ganancias ya entró en vigencia con el objetivo de redefinir qué categorías de trabajadores quedarán alcanzadas por las retenciones desde noviembre de 2025 en adelante. Esta modificación resulta de gran importancia económica para los empleados en relación de dependencia, ya que el nuevo esquema introduce cambios en los valores básicos y en las deducciones personales que pueden aplicarse. Como consecuencia, el umbral de ingresos a partir del cual comienza la obligación de tributar se ajusta a la realidad inflacionaria.

ARCA confirmó la fecha.
ARCA adelantó la fecha de pago del monotributo en noviembre 2025: cuándo será

El ajuste, fijado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se calculó tomando como referencia la inflación del primer tramo del año. Este mecanismo de actualización semestral busca impedir que los salarios queden rápidamente absorbidos por el impuesto debido al incremento general de precios. Al actualizar topes y deducciones según la inflación, el objetivo es mantener la progresividad del tributo y lograr que el Impuesto a las Ganancias represente de manera más equitativa las distintas realidades económicas de los trabajadores.

En términos prácticos, esta actualización incide directamente en el punto de partida desde el cual surge la obligación de pagar el impuesto. Un incremento en los valores de las deducciones y en el mínimo no imponible permite que los trabajadores perciban un salario nominal más alto antes de que comiencen a aplicarse las retenciones. Esta medida, aunque orientada a aliviar la carga fiscal, también resulta clave para determinar quiénes integrarán la base de contribuyentes del Impuesto a las Ganancias a partir de noviembre.

Qué sueldo comienza a pagar Impuesto a las Ganancias de ARCA en noviembre 2025

Con la implementación de la actualización semestral del Impuesto a las Ganancias, fijada por ARCA y basada en la inflación del primer tramo del año, quedó establecido un nuevo umbral salarial a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comienzan a quedar alcanzados por las retenciones desde noviembre de 2025. Este ajuste eleva el mínimo no imponible y las deducciones personales, lo que implica que el punto de partida para tributar corresponde ahora a un nivel de ingreso nominal más alto.

El nuevo esquema de retenciones busca beneficiar especialmente a los asalariados con ingresos medios, asegurando que el impacto de la inflación no los incorpore de manera injusta a la base de contribuyentes. Al actualizar los valores básicos según el índice inflacionario, el Gobierno procura que solo los salarios más elevados sigan dentro del alcance del tributo. En consecuencia, el sueldo que comienza a pagar Impuesto a las Ganancias en noviembre será considerablemente mayor al vigente en el semestre previo, reflejando un monto ajustado al poder adquisitivo real.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Si bien el valor exacto varía según la situación personal de cada trabajador —por ejemplo, si tiene cónyuge a cargo, hijos menores o si aplica deducciones por alquiler—, la medida busca aliviar la carga fiscal para una parte de la clase media cuyos ingresos quedaron erosionados. Los empleados que perciban montos superiores al nuevo mínimo no imponible, sin embargo, verán sus salarios sujetos a la retención del impuesto a partir del cobro correspondiente a noviembre de 2025.

Cuáles son las deducciones de ARCA en noviembre 2025

La actualización semestral del Impuesto a las Ganancias, implementada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), introduce una modificación en las deducciones personales que comenzarán a regir desde noviembre de 2025. El nuevo esquema no solo establece el mínimo no imponible renovado, sino que también redefine los montos que los trabajadores pueden descontar de su base imponible. Entre las deducciones más relevantes se incluyen la Ganancia No Imponible (GNI), las cargas de familia y la deducción especial.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

El ajuste determinado por ARCA se calculó en función de la inflación registrada durante el primer tramo del año. Esta indexación resulta clave, ya que al incrementarse el valor monetario de las deducciones, disminuye la parte del salario sujeta a retención. Este mecanismo impacta de forma directa en la liquidación de noviembre, permitiendo que las deducciones por hijos, cónyuge o por gastos específicos —como alquileres o cuotas médicas— sean más elevadas, lo que genera un mayor alivio fiscal para el contribuyente.

En la práctica, la modificación de las deducciones eleva el punto de partida para ingresar en el Impuesto a las Ganancias, contemplando las distintas situaciones familiares y personales de los trabajadores. Un monto de deducción más alto implica que, con un mismo nivel salarial, disminuye la probabilidad de quedar alcanzado por el tributo. Por este motivo, resulta fundamental que los empleados actualicen sus datos de deducciones ante sus empleadores para aprovechar los nuevos valores vigentes desde noviembre de 2025.

