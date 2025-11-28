Cómo es la nueva forma de facturación de ARCA para monotributistas en problemas

28 de noviembre de 2025 Inicio
El organismo aprobó un nuevo sistema de facturación que elimina la factura M y crea dos nuevas categorías de factura A, para simplificar el control.

  • ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es el organismo argentino que reemplazó a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y se encarga de la recaudación de impuestos, el control del comercio exterior y el cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales.
  • Es una entidad autárquica dentro del Ministerio de Economía y está compuesta por la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.
ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) es el organismo argentino que reemplazó a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y se encarga de la recaudación de impuestos, el control del comercio exterior y el cumplimiento de obligaciones tributarias, aduaneras y previsionales. Es una entidad autárquica dentro del Ministerio de Economía y está compuesta por la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas.

RCA aprobó un nuevo sistema de facturación que elimina la factura M y crea dos nuevas categorías de factura A, para simplificar el control. El nuevo esquema de facturación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene como objetivo simplificar y modernizar el régimen, principalmente eliminando la polémica Factura "M" y dando una opción segura para personas con problemas.

De qué forma es la nueva facturación que tiene ARCA para monotributistas en problemas

El cambio central es la eliminación de la Factura "M" y la creación de dos nuevas variantes de la Factura "A" para los Responsables Inscriptos que no cumplen con todos los requisitos de solvencia patrimonial o consistencia fiscal.

Anteriormente, la Factura "M" y la Factura "A" con leyenda Operación sujeta a retención" (el régimen intermedio) se usaban para contribuyentes Responsables Inscriptos que ARCA consideraba de "alto riesgo fiscal" o con inconsistencias. Esto obligaba al receptor a actuar como agente de retención del IVA y Ganancias, lo que complicaba las operaciones.

Así es la nueva factura tipo A

Con el nuevo esquema, existen tres tipos de Factura "A" para Responsables Inscriptos que operan con otros Responsables Inscriptos:

Para Responsables Inscriptos que cumplen con todos los requisitos de solvencia patrimonial y consistencia fiscal.

  • IVA: Se discrimina el IVA. El receptor (otro Responsable Inscripto) puede computar el IVA discriminado como Crédito Fiscal en su declaración jurada.
  • IVA: se discrimina el IVA. El receptor está obligado a actuar como agente de retención.
  • Retención de IVA: 100% del IVA de la operación.
  • Retención de Ganancias: 6% sobre la base imponible.

Es la variante que hereda la condición más restrictiva de la Factura M. El emisor cobra el monto neto (sin IVA) y debe esperar que le restituyan el IVA retenido (mediante un proceso de recupero o compensación), lo que genera un impacto financiero.

ARCA

Cómo es la nueva factura tipo B

La Factura B no desaparece con este cambio. Mantiene su función y características:

Es la que emite un Responsable Inscripto a Consumidores Finales, Monotributistas o Exentos en el IVA.

  • IVA: el IVA no se discrimina en el comprobante; el precio es final. El receptor no puede tomar el IVA como Crédito Fiscal.

El nuevo régimen busca ser más flexible para los contribuyentes que están al día con sus impuestos, dándoles la opción de la Factura A con CBU Informada sin retenciones, mientras mantiene un fuerte control sobre aquellos con inconsistencias (Factura A con Retención). La Factura A común y la B se mantienen para las operaciones estándar entre Responsables Inscriptos y con otros tipos de clientes, respectivamente.

