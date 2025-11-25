25 de noviembre de 2025 Inicio
Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

La simplicidad del sistema genera un incentivo adicional para evitar demoras o acumulación de vencimientos.

ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

ARCA
  • ARCA implementó nuevos criterios para el pago del monotributo por débito automático, formalizados en la Resolución General 5790/2025.
  • Las modificaciones buscan ordenar y unificar el sistema de pago a través de CBU para los contribuyentes del régimen simplificado.
  • Para realizar el pago, se debe ingresar a Arca Móvil con clave fiscal, acceder a “monotributo” y seleccionar la opción “pagar”.
  • La app permite generar un VEP o abonar directamente con tarjeta de crédito, facilitando la gestión del tributo.

En un contexto donde cada vez más trámites se digitalizan, muchos contribuyentes buscan opciones rápidas y accesibles para cumplir con sus obligaciones sin depender de una computadora. El pago del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que antes implicaba procesos más engorrosos, ahora puede realizarse directamente desde el celular y en cuestión de minutos.

Cambios en el régimen de impuestos para las apuestas online.
El Gobierno modificó el régimen de impuestos para las empresas de apuestas online

La implementación de nuevas herramientas móviles permitió que la gestión sea más intuitiva, con pasos simples y sin la necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Desde aplicaciones oficiales hasta métodos de pago instantáneos, las opciones se adaptan tanto a usuarios experimentados como a quienes recién comienzan a familiarizarse con la administración digital.

Así podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular

ARCA
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.

ARCA aplicó cambios relevantes para quienes pagan el monotributo mediante débito automático. Tal como establece la Resolución General 5790/2025 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan los lineamientos para efectuar el pago a través de CBU, con el propósito de ordenar y estandarizar el sistema entre los inscriptos en el régimen simplificado.

Para operar desde el celular, es necesario:

  1. Ingresar a la app Arca Móvil con clave fiscal.
  2. Buscar la sección de monotributo.
  3. Seleccionar la opción “pagar”.
  4. Desde allí, la aplicación permite generar un volante electrónico de pago o cancelar la deuda con tarjeta de crédito.

Cuánto debés pagar por el monotributo de ARCA en noviembre 2025

  • Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)
  • Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)
  • Categoría C: $49.435,58 (servicios) – $48.320,22 (bienes muebles)
  • Categoría D: $63.357,80 (servicios) – $61.824,18 (bienes muebles)
  • Categoría E: $89.714,31 (servicios) – $81.070,26 (bienes muebles)
  • Categoría F: $112.906,59 (servicios) – $97.291,54 (bienes muebles)
  • Categoría G: $172.457,38 (servicios) – $118.920,05 (bienes muebles)
  • Categoría H: $391.400,62 (servicios) – $238.038,48 (bienes muebles)
  • Categoría I: $721.650,46 (servicios) – $355.672,64 (bienes muebles)
  • Categoría J: $874.069,29 (servicios) – $434.895,92 (bienes muebles)
  • Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) – $525.732,01 (bienes muebles)
