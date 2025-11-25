Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos La simplicidad del sistema genera un incentivo adicional para evitar demoras o acumulación de vencimientos. Por







ARCA implementó nuevos criterios para el pago del monotributo por débito automático, formalizados en la Resolución General 5790/2025.

Las modificaciones buscan ordenar y unificar el sistema de pago a través de CBU para los contribuyentes del régimen simplificado.

Para realizar el pago, se debe ingresar a Arca Móvil con clave fiscal, acceder a “monotributo” y seleccionar la opción “pagar”.

La app permite generar un VEP o abonar directamente con tarjeta de crédito, facilitando la gestión del tributo. En un contexto donde cada vez más trámites se digitalizan, muchos contribuyentes buscan opciones rápidas y accesibles para cumplir con sus obligaciones sin depender de una computadora. El pago del Monotributo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que antes implicaba procesos más engorrosos, ahora puede realizarse directamente desde el celular y en cuestión de minutos.

La implementación de nuevas herramientas móviles permitió que la gestión sea más intuitiva, con pasos simples y sin la necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Desde aplicaciones oficiales hasta métodos de pago instantáneos, las opciones se adaptan tanto a usuarios experimentados como a quienes recién comienzan a familiarizarse con la administración digital.

ARCA aplicó cambios relevantes para quienes pagan el monotributo mediante débito automático. Tal como establece la Resolución General 5790/2025 publicada en el Boletín Oficial, se actualizan los lineamientos para efectuar el pago a través de CBU, con el propósito de ordenar y estandarizar el sistema entre los inscriptos en el régimen simplificado.

Para operar desde el celular, es necesario: