Cómo será el pago del monotributo de ARCA a partir de noviembre 2025

El organismo fiscal brindó detalles sobre las modificaciones en la forma de pago para los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció cambios clave que impactan a los contribuyentes del régimen simplificado del monotributo que eligen cancelar su cuota mensual mediante débito automático . Esta medida forma parte de un proceso más amplio para ordenar y mejorar los mecanismos de recaudación automatizada, con el objetivo de asegurar continuidad y eficiencia en el cumplimiento fiscal de este sector.

Las nuevas reglas vinculadas al débito automático quedaron establecidas a través de la Resolución General 5790/2025. Este documento fue publicado en el Boletín Oficial, otorgándole validez legal y confirmando su aplicación para todos los monotributistas alcanzados por la medida. La publicación resulta esencial, ya que formaliza el marco normativo que regula los ajustes del sistema de pago.

En términos generales, la Resolución 5790/2025 introduce nuevos criterios para los pagos realizados por Clave Bancaria Uniforme (CBU). Esto significa que quienes tienen asociada su cuenta bancaria para el débito automático deberán prestar atención a las nuevas condiciones, que probablemente incorporan reglas más estrictas relacionadas con la adhesión, los rechazos en el débito y la posibilidad de que el servicio sea dado de baja en casos de incumplimiento reiterado.

Esta herramienta fue desarrollada con el objetivo de facilitar a los contribuyentes el acceso a trámites fiscales desde cualquier lugar, permitiendo realizar pagos de manera ágil, segura y directamente desde el celular, sin necesidad de asistir a una oficina.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo en noviembre de 2025 un cambio significativo que impacta directamente en el mecanismo de pago del monotributo para quienes utilizan el débito automático mediante CBU. La modificación, formalizada mediante la Resolución General 5790/2025, establece un sistema de control más estricto y un nuevo protocolo de consecuencias ante la falta de fondos en las cuentas bancarias vinculadas.

El punto central de la actualización se encuentra en el nivel de tolerancia del sistema frente a los rechazos de débito. La normativa dispone que, cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA enviará una notificación al monotributista a través del Domicilio Fiscal Electrónico. Lo más relevante es que, si se registra un cuarto rechazo consecutivo, la adhesión al débito automático se cancelará de manera automática, lo que obliga al contribuyente a adoptar otros métodos de pago.

Monotributo Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto. ARCA

La Resolución 5790/2025 también detalla el proceso de adhesión y readhesión al servicio. La inscripción debe iniciarse previamente en la entidad bancaria del contribuyente. Si la adhesión se cancela por acumulación de rechazos, el monotributista que desee volver a utilizar el débito automático deberá efectuar una nueva solicitud completa mediante los canales habilitados por ARCA. Las gestiones realizadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a aplicarse a partir del mes siguiente.

Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en noviembre 2025

El monto a pagar por el monotributo de ARCA en noviembre de 2025 depende por completo de la categoría en la que el contribuyente se encuentre encuadrado y de si su actividad corresponde a la prestación de servicios o a la venta de bienes muebles. La cuota mensual es un valor integrado que reúne tres componentes esenciales: el impuesto unificado (Ganancias/IVA), el aporte previsional y el aporte destinado a la obra social. Resulta fundamental que los monotributistas realicen la recategorización correspondiente para determinar un monto acorde a sus ingresos.

Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES. ARCA

Los valores de las categorías más bajas para noviembre de 2025 comienzan de la siguiente manera: la Categoría A, el nivel inicial, presenta una cuota mensual de $37.085,74 tanto para servicios como para venta de bienes. Con el aumento de la facturación, los montos se incrementan de forma progresiva; por ejemplo, la Categoría B se ubica en $42.216,41. En categorías superiores, como la Categoría C, los valores comienzan a diferenciarse: $49.435,58 para servicios y $48.320,22 para actividades comerciales.

Las categorías con mayores límites de facturación registran los montos más elevados. En la Categoría H, el tramo más alto para servicios, la cuota mensual llega a $391.400,62. Estos valores se encuentran vigentes según las actualizaciones más recientes y reflejan los topes de facturación anual que se ajustan de manera periódica. Para conocer el pago exacto correspondiente a noviembre de 2025, se recomienda consultar la tabla completa publicada por ARCA.