Cómo podés ver las deudas y pagar el monotributo de ARCA si se te venció

Los pasos a seguir para pagar el monotributo vencido.

Conocer el paso a paso para revisar si existen deudas y cómo cancelar los períodos vencidos se vuelve fundamental. Ya sea para evitar recargos adicionales o para recuperar la condición activa dentro del régimen, el proceso es accesible y permite regularizar la situación con pocos trámites. Pagar el monotributo a tiempo es clave para mantener la actividad regularizada, evitar sanciones y conservar beneficios como la obra social y los aportes jubilatorios. Sin embargo, es común que, por descuido o falta de actualización en los calendarios, algunos contribuyentes acumulen períodos impagos sin darse cuenta. Ante esta situación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) ofrece herramientas simples para ponerse al día.

En los últimos meses, el organismo reforzó los controles sobre la morosidad y habilitó nuevos canales digitales para consultar deudas, generar boletas y regularizar obligaciones atrasadas. La intención es que cada monotributista pueda verificar su situación fiscal desde cualquier dispositivo, sin necesidad de asistir a una oficina, y así resolver rápidamente cualquier incumplimiento pendiente.

Frente a este panorama, conocer el paso a paso para revisar si existen deudas y cómo cancelar los períodos vencidos se vuelve fundamental. Ya sea para evitar recargos adicionales o para recuperar la condición activa dentro del régimen, el proceso es accesible y permite regularizar la situación con pocos trámites. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

De qué forma podés ver las deudas que tengas en el monotributo de ARCA Si un contribuyente no realizó los pagos mensuales de su monotributo en tiempo y forma, la AFIP puede exigir el pago de intereses y, si la deuda persiste por más de 10 meses, proceder con la baja de oficio.

Para verificar si existen deudas, se debe ingresar al portal de la AFIP con clave fiscal y consultar el estado en la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). También es posible utilizar la calculadora de intereses disponible en el sitio web del organismo.