Cómo podés ver las deudas y pagar el monotributo de ARCA si se te venció

El pago del régimen para pequeños contribuyentes se realiza los días 20 de cada mes, aproximadamente.

Los pasos a seguir para pagar el monotributo vencido.

Pagar el monotributo a tiempo es clave para mantener la actividad regularizada, evitar sanciones y conservar beneficios como la obra social y los aportes jubilatorios. Sin embargo, es común que, por descuido o falta de actualización en los calendarios, algunos contribuyentes acumulen períodos impagos sin darse cuenta. Ante esta situación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) ofrece herramientas simples para ponerse al día.

ARCA informó que se puede abonar el monotributo.
Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

En los últimos meses, el organismo reforzó los controles sobre la morosidad y habilitó nuevos canales digitales para consultar deudas, generar boletas y regularizar obligaciones atrasadas. La intención es que cada monotributista pueda verificar su situación fiscal desde cualquier dispositivo, sin necesidad de asistir a una oficina, y así resolver rápidamente cualquier incumplimiento pendiente. Chequeá cuáles son los topes de la facturación de noviembre.

Frente a este panorama, conocer el paso a paso para revisar si existen deudas y cómo cancelar los períodos vencidos se vuelve fundamental. Ya sea para evitar recargos adicionales o para recuperar la condición activa dentro del régimen, el proceso es accesible y permite regularizar la situación con pocos trámites. A continuación, te explicamos cómo hacerlo.

De qué forma podés ver las deudas que tengas en el monotributo de ARCA

Si un contribuyente no realizó los pagos mensuales de su monotributo en tiempo y forma, la AFIP puede exigir el pago de intereses y, si la deuda persiste por más de 10 meses, proceder con la baja de oficio.

Para verificar si existen deudas, se debe ingresar al portal de la AFIP con clave fiscal y consultar el estado en la sección Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). También es posible utilizar la calculadora de intereses disponible en el sitio web del organismo.

La deuda consolidada con AFIP incluye tanto el capital adeudado como los intereses y multas acumuladas. En estos casos, la AFIP ofrece planes de facilidades de pago que permiten regularizar la situación.

Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

Cómo pagar el monotributo vencido

Si la cuota del monotributo está vencida, el pago puede realizarse mediante diferentes métodos digitales. Para abonar la deuda, se debe seguir este procedimiento:

  • Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP)
  • Ingresar al portal de AFIP con CUIT y clave fiscal.
  • Seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o CCMA.
  • Generar un VEP por cada mes adeudado.
  • Realizar el pago
  • Se puede pagar mediante transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático.
  • También es posible abonar a través de Net Cash, el servicio de pagos de BBVA.
  • Confirmar la cancelación
  • Una vez realizado el pago, la AFIP registrará la transacción en un plazo de 48 horas en el sistema Cuentas Tributarias.
  • Si un VEP no es abonado dentro de las 48 horas, se debe generar uno nuevo.
El cambio confirmado que tendrán los monotributistas para 2025 luego del cierre de AFIP.

