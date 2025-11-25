25 de noviembre de 2025 Inicio
El Gobierno modificó el régimen de impuestos para las empresas de apuestas online

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó cambios en la normativa anterior, de 2022, que afectan los plazos de inscripción y la aplicación de las alícuotas de percepción para todos los operadores de plataformas de juego digital, tanto nacionales como extranjeras.

El Gobierno introdujo cambios al régimen de Impuesto Indirecto sobre Apuestas Online, que afecta directamente los plazos de inscripción y la aplicación de las alícuotas de percepción para todos los operadores de plataformas de juego digital, tanto nacionales como extranjeras.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5791/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada este martes en el Boletín Oficial, con la firma de su subdirector General Institucional, Agustín Rojo.

En sus considerandos, la norma remarca la necesidad de "garantizar una aplicación ordenada y previsible del aludido régimen de percepción, a fin de permitir que los sujetos obligados puedan adaptar sus sistemas informáticos con razonable antelación".

Modificación del régimen de impuestos para las casas de apuestas online: los principales cambios

La resolución establece que la solicitud de inscripción en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas deberá ser resuelta por ARCA en un plazo máximo de 60 días corridos desde la intervención y validación del organismo regulador de la actividad en la jurisdicción correspondiente, o desde la fecha de presentación de la solicitud si esta fuera posterior.

El texto aclara que esta verificación "se efectuará a través del servicio 'Juegos de azar y/o apuestas - Organismo Habilitante'" utilizando la clave fiscal correspondiente. Si durante el trámite se requiere documentación adicional, el plazo se suspende hasta que el solicitante aporte la totalidad de los elementos exigidos.

La norma también redefine el procedimiento para la publicación y actualización de la nómina de operadores extranjeros. Ahora, la lista de organizadores o explotadores de apuestas y juegos de azar online radicados fuera del país estará disponible para los intermediarios de pago a través del micrositio institucional de ARCA, en la sección "Juegos de azar y apuestas". Esta nómina será actualizada periódicamente, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

La resolución contempla las solicitudes de inscripción presentadas antes del 25 de noviembre de 2025. Tendrán un plazo de resolución de 60 días corridos contados a partir del 25/11/2025 y, mientras dure la tramitación, se aplicarán las alícuotas del gravamen establecidas en el Artículo 12 del Decreto N° 293/22 (alícuotas generales).

El texto también detalla cómo ARCA controlará a los operadores que buscan mantener la alícuota reducida por fomentar el empleo local. La condición de incremento de nómina se controlará anualmente. La exigencia se cumple si se mantiene el incremento del promedio anual de personal declarado, con un requisito adicional: "En el último mes del período, la cantidad de la dotación de personal empleado en relación de dependencia bajo la modalidad de tiempo completo y por tiempo indeterminado, debe ser mayor o igual al período base considerado".

