Extra de $81.936 para la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán sumar beneficios adicionales en septiembre 2025. Entre ellos, la Tarjeta Alimentar vuelve a tener un papel clave para las familias con menores a cargo. En este caso, los hogares con dos hijos alcanzan un monto específico de $81.936 depositado de manera automática junto al haber de la AUH.
El haber bruto por cada hijo en la AUH alcanza $115.087, con un pago mensual efectivo de $92.070.
AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025
El monto de la AUH en septiembre se actualiza según la movilidad vigente. Cada hijo implica un haber bruto de $115.087, de los cuales se cobran $92.070 mensuales, ya que el 20% se retiene para abonarse luego con la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, la cifra asciende a un haber bruto de $371.463, con un pago mensual de $297.170.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar constituye el beneficio adicional más significativo para la AUH. Está dirigida a titulares con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas desde los tres meses y personas con discapacidad que perciban la AUH. Su depósito es automático y se acredita junto al pago mensual de la asignación.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar se distribuyen de la siguiente manera:
La Tarjeta Alimentar deposita $108.062 para los hogares con tres hijos o más.
A estos beneficios se suman el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días, y el pago del retroactivo 2024 tras la presentación de la Libreta AUH. De esta manera, los titulares amplían la cobertura económica en un contexto de suba constante de precios.