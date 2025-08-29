Extra de $81.936 para la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó los montos y requisitos de la Asignación Universal por Hijo y los beneficios complementarios que se acreditarán en el próximo mes. Por







Familias con dos hijos que reciben la AUH de ANSES suman $81.936 en septiembre mediante la Tarjeta Alimentar. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo podrán sumar beneficios adicionales en septiembre 2025. Entre ellos, la Tarjeta Alimentar vuelve a tener un papel clave para las familias con menores a cargo. En este caso, los hogares con dos hijos alcanzan un monto específico de $81.936 depositado de manera automática junto al haber de la AUH.

ANSES AUH 3.png El haber bruto por cada hijo en la AUH alcanza $115.087, con un pago mensual efectivo de $92.070. Freepik AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025 El monto de la AUH en septiembre se actualiza según la movilidad vigente. Cada hijo implica un haber bruto de $115.087, de los cuales se cobran $92.070 mensuales, ya que el 20% se retiene para abonarse luego con la presentación de la Libreta AUH. En el caso de hijos con discapacidad, la cifra asciende a un haber bruto de $371.463, con un pago mensual de $297.170.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar constituye el beneficio adicional más significativo para la AUH. Está dirigida a titulares con hijos de hasta 14 años inclusive, embarazadas desde los tres meses y personas con discapacidad que perciban la AUH. Su depósito es automático y se acredita junto al pago mensual de la asignación.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025 Los valores vigentes de la Tarjeta Alimentar se distribuyen de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para hogares con dos hijos.

$108.062 para quienes tienen tres o más hijos.