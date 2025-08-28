ANSES: cómo pedir créditos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó que siguen vigentes los préstamos con montos de hasta $3.000.000 y acreditación en menos de 48 horas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre 2025 continúan habilitadas las líneas de créditos para titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), las Asignaciones Familiares (SUAF) y los jubilados y pensionados . Los préstamos se gestionan en Banco Nación y Banco Provincia , con un tope máximo de $3.000.000 , devolución en cuotas fijas y acreditación rápida.

El objetivo de este esquema es otorgar liquidez a familias y adultos mayores mediante un trámite 100% digital , que se completa desde el celular o la computadora , con acreditación en la cuenta bancaria en menos de 48 horas hábiles . Además, las entidades financieras ofrecen un simulador online que permite calcular de manera anticipada la cuota y el plazo de devolución.

Los créditos están disponibles únicamente para:

Jubilados y pensionados que cobren sus haberes a través de ANSES.

Beneficiarios del SUAF (trabajadores registrados y monotributistas).

Titulares de la AUH.

El Banco Nación ofrece montos de hasta $3.000.000 , mientras que el Banco Provincia permite acceder a un máximo de $2.500.000 . En ambos casos, las cuotas se descuentan automáticamente del haber mensual.

Cómo pedir los créditos

El trámite es sencillo y puede realizarse desde el homebanking del banco correspondiente:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Simular el crédito online y calcular el valor de la cuota.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta entre 24 y 48 horas hábiles. Los plazos de devolución van de 12 a 72 meses, con cuotas fijas durante todo el período.

La acreditación del dinero se realiza en menos de 48 horas hábiles.

Requisitos para acceder a los créditos

Los solicitantes deben cumplir con estas condiciones:

Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación/pensión.

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Contar con CUIL activo , clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Tener más de 18 años y residencia en Argentina.

Mantener un historial crediticio favorable.

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).

Las líneas de crédito poseen una tasa nominal anual del 79% y un costo financiero total del 114,92%. Aunque las cuotas son fijas, el costo acumulado puede elevarse en plazos largos.