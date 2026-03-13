Ex Potenciar Trabajo de ANSES: por qué me pueden dar de baja la prestación en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica controles sobre un plan social y fija condiciones que pueden derivar en la suspensión del beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) interviene en el esquema de pago del programa Volver al Trabajo , la iniciativa que absorbió a parte de los titulares del antiguo Potenciar Trabajo . Este sistema forma parte de las políticas sociales que el Gobierno nacional mantiene bajo revisión durante 2026.

Los titulares deben cumplir requisitos y mantener actualizados sus datos para seguir cobrando el ingreso.

El plan depende del Ministerio de Capital Humano y busca impulsar la inserción laboral mediante capacitaciones.

El programa Volver al Trabajo de ANSES reemplazó a una parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo.

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El programa depende del Ministerio de Capital Humano y establece nuevas condiciones para que los beneficiarios puedan continuar percibiendo el ingreso mensual. La ministra Sandra Pettovello explicó que la política apunta a promover la capacitación y facilitar el acceso al empleo registrado .

En este contexto, el cumplimiento de las reglas del programa se volvió un aspecto central. Los organismos del Estado realizan controles administrativos y cruces de información para verificar la situación de los titulares. El incumplimiento de las obligaciones puede derivar en suspensiones del pago o en la baja definitiva del beneficio .

El programa Volver al Trabajo es una iniciativa del Ministerio de Capital Humano destinada a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad mediante capacitaciones y herramientas orientadas a la inserción laboral formal .

La Administración Nacional de la Seguridad Social participa en el esquema de pago de programas sociales vinculados a la inserción laboral.

El esquema se articula con Portal Empleo , una plataforma digital en la que los beneficiarios deben registrar y actualizar sus datos personales , además de acceder a cursos de formación y propuestas laborales. Dentro del sistema, los titulares deben participar de las actividades que propone el Estado y mantener su información actualizada, ya que el objetivo central del programa es mejorar las oportunidades de acceso al trabajo registrado .

Requisitos de Volver al Trabajo

El reglamento del programa establece una serie de condiciones obligatorias para conservar el cobro del ingreso mensual. Entre los principales requisitos se encuentran:

Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo.

en el Portal Empleo. Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones laborales vinculadas al programa.

vinculadas al programa. Presentar documentación o información cuando lo soliciten las autoridades.

o información cuando lo soliciten las autoridades. Informar cualquier situación incompatible con el beneficio.

con el beneficio. Reintegrar dinero recibido de manera indebida, en caso de que corresponda.

El incumplimiento de estas obligaciones puede generar observaciones administrativas, suspensión del pago o la baja del programa.

Actividades compatibles del programa

Cobrar la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

. Percibir la Asignación Universal por Embarazo .

. Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social .

. Estar inscripto en Monotributo Social .

. Estar registrado en Monotributo categoría A .

. Trabajar en casas particulares .

en . Realizar trabajo rural, temporario o estacional .

. Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral.

El esquema también permite empleo formal en el sector público o privado, siempre que haya comenzado después del ingreso al programa. En todos los casos existe un límite de ingresos equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Superar ese nivel puede provocar la pérdida de la compatibilidad.

Volver al Trabajo: por qué me pueden dar de baja el programa

Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

en el Sistema Integrado Previsional Argentino . Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas .

. Cobrar prestación o subsidio por desempleo .

. Ser titular de más de un inmueble .

. Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad .

con . Tener empleo formal no contemplado entre las compatibilidades.

entre las compatibilidades. Desarrollar actividad independiente fuera de las excepciones permitidas .

. Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las contraprestaciones.

Además, existen causales de egreso inmediato, como presentar información falsa en declaraciones juradas, participar en actos de violencia que alteren el orden público, impedir la circulación o renunciar voluntariamente al beneficio.

Ex Potenciar Trabajo: monto de marzo 2026

Durante marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el valor del beneficio correspondiente a los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000 mensuales. El monto se encuentra sin actualización desde 2023, según la normativa vigente. En el cronograma más reciente, el pago fue depositado en las cuentas de los titulares el 6 de marzo.

Calendario ANSES El beneficio mensual del programa Volver al Trabajo se mantuvo en $78.000 durante marzo de 2026. anses

El cobro del beneficio está condicionado al cumplimiento de las obligaciones del programa, entre ellas la participación en capacitaciones y la actualización de datos en Portal Empleo, ya que el Gobierno aplica controles periódicos para verificar el cumplimiento de las nuevas condiciones laborales.