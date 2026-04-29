Atención ANSES: cuántos días faltan para que cierren las inscripciones a las Becas Progresar de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió la fecha límite para tramitar el programa de ayuda escolar. Por + Seguir en







Ya está publicada la fecha límite para inscribirse al Progresar en abril de 2026.

La ANSES confirmó un pago para saldar montos adeudados de las Becas Progresar correspondientes a 2025. La inscripción 2026 para nivel superior cierra el 30 de abril, por lo que quedan pocos días para completar el trámite. La reinscripción es obligatoria incluso para quienes ya percibían el beneficio el año pasado. El programa mantiene requisitos vinculados a ingresos familiares, edad y trayectoria académica. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanzó con novedades relevantes para quienes forman parte del programa Becas Progresar, ya que confirmó el pago de montos adeudados y recordó que el cierre de inscripciones para 2026 está próximo, sobre todo en el caso de estudiantes de nivel superior que aún no completaron el trámite.

Becas Progresar ANSES Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo. Freepik

Según lo informado, el miércoles 29 de abril se acreditarán sumas pendientes del ciclo lectivo 2025, en una liquidación que incluye cuotas que no se habían percibido y el porcentaje retenido del 20%, que se libera una vez acreditada la regularidad académica. Estos pagos no corresponden a un haber mensual nuevo, sino a una regularización de períodos anteriores que no habían sido abonados en tiempo y forma.

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar de ANSES El programa está dirigido a jóvenes que buscan finalizar sus estudios obligatorios, avanzar en carreras terciarias o universitarias, o formarse en cursos profesionales. Pueden inscribirse argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con residencia legal, siempre que los ingresos del grupo familiar no superen tres salarios mínimos.

Hasta cuándo me puedo anotar a las Becas Progresar de ANSES En el caso de Progresar Superior, que incluye estudios terciarios y universitarios, la inscripción permanece abierta hasta el 30 de abril de 2026, lo que marca un cierre inminente para quienes aún no se anotaron. Por otro lado, la línea obligatoria ya finalizó el 24 de abril, mientras que Progresar Trabajo continuará abierta hasta el 27 de noviembre.

Becas Progresar ANSES El incumplimiento de este nuevo requisito derivará en anulación de la acreditación de los montos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Requisitos de las Becas Progresar Superior de ANSES Entre las condiciones principales se encuentra haber finalizado el secundario sin materias pendientes y cumplir con los límites de edad, que van de 17 a 24 años para ingresantes y hasta 30 para estudiantes avanzados, con excepción de la carrera de Enfermería, que no tiene tope etario. Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma Mi Argentina o desde el sitio oficial del programa. Allí se deben completar los datos personales, académicos y del grupo familiar, seleccionar la institución educativa y enviar la solicitud. Además, se puede consultar la fecha de cobro y el estado del beneficio desde la sección Mi Anses.