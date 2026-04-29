ANSES entrega $2.646.201 a un grupo particular: quiénes pueden acceder en mayo 2026

El nuevo ajuste eleva el techo previsional y cambia escalas de pago. El refuerzo estatal seguirá concentrado en los sectores de menores ingresos.

El cronograma de pagos de mayo estará condicionado por los feriados nacionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en mayo una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, impulsada por la inflación registrada en marzo. Este incremento del 3,4% impactará en todas las escalas previsionales, incluyendo especialmente a quienes perciben los haberes más altos del sistema.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en mayo: en cuánto queda la mínima

Dentro de este esquema, la jubilación máxima alcanzará un nuevo techo superior a los $2,6 millones, consolidando una importante suba mensual para ese segmento. Al mismo tiempo, quienes cobran la mínima continuarán recibiendo asistencia adicional mediante el bono extraordinario implementado por el Gobierno.

La nueva estructura de pagos permite ver tanto la movilidad automática como la continuidad de refuerzos focalizados, generando diferencias concretas entre quienes acceden al haber mínimo, quienes perciben montos intermedios y quienes se encuentran en la escala más alta.

El cronograma de pagos se puede consultar en la página web o en las oficinas de la entidad.

Con la suba del 3,4%, la jubilación máxima estimada para mayo de 2026 llegará a $2.646.201,22, convirtiéndose en el monto más alto dentro del régimen general de ANSES. Este valor corresponde al tope previsional luego de la actualización automática vinculada al IPC.

Por otra parte, la jubilación mínima ascenderá a $393.250,17. Aunque el foco está puesto en la escala superior, este valor base sigue siendo determinante porque funciona como referencia para la entrega del bono extraordinario.

En el caso de quienes cobran el haber mínimo, el ingreso total mensual podrá alcanzar $463.250,17 gracias al adicional de $70.000, que se deposita junto con el pago regular.

Bono de ANSES para jubilados: quiénes pueden acceder a los $70.000 en mayo 2026

El bono extraordinario de $70.000 continuará destinado a jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Este refuerzo se acredita automáticamente y busca compensar parcialmente el impacto de la inflación en los ingresos más bajos.

Quienes superen la jubilación mínima pero no alcancen el tope de $463.250,17 recibirán un bono proporcional. Esto significa que ANSES ajustará el complemento para que el ingreso final no supere ese límite.

Por ejemplo, un jubilado con ingresos cercanos al piso previsional podrá recibir una suma reducida, calculada según la diferencia hasta el tope establecido. En cambio, quienes superen ampliamente ese monto no accederán al bono.