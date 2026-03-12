12 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y PNC, este viernes 13 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este viernes 13 de marzo de 2026 con respecto a Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por embarazo; asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Pensiones no contributivas.

Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.
ANSES: claves para obtener un reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones que perciban un haber inferior al mínimo podrán cobrar este viernes 13 de marzo aquellos cuyo DNI finalice en 3, según el cronograma de pagos establecido por la ANSES.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este viernes 13 de marzo con DNI terminado en 3.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias que tengan la Asignación por Embarazo podrán cobrar este viernes 13 de marzo con los documentos terminados en 3.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los beneficiarios de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento pueden cobrar hasta el 10 de abril, sin importar la finalización de DNI, la primera quincena.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documento finalizado en 8 y 9 cobrarán este viernes 13 de marzo por ventanilla o lo podrán realizar través de su tarjeta de débito en las sucursales bancarias correspondientes, detalló la ANSES.

