12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: en qué supermercados puedo obtener 25% de descuento y hasta $35.000 de reintegro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó beneficios para jubilados y pensionados que permiten acceder a rebajas en mercados y reintegros durante marzo.

Por
Las promociones varían según el supermercado y el día de la semana.
Las promociones varían según el supermercado y el día de la semana.Freepik

  • Jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados durante marzo.

  • Algunos programas ofrecen reintegros de hasta $35.000 por mes, según la cadena y el medio de pago.

  • Los beneficios se activan pagando con tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

  • También se suman promociones de bancos y billeteras digitales que amplían el ahorro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y reintegros que alcanzan $35.000 mensuales, dependiendo de la cadena y del medio de pago utilizado.

Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.
Te puede interesar:

ANSES: claves para obtener un reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo 2026

Beneficios ANSES 1
Consultar topes y condiciones ayuda a maximizar el ahorro mensual.

Consultar topes y condiciones ayuda a maximizar el ahorro mensual.

Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de ANSES

Varias cadenas del país participan de los beneficios previsionales. Entre ellas se encuentran Jumbo, Disco, Vea, Carrefour, Día y Chango Más, que aplican rebajas con condiciones específicas según el día y el tipo de compra.

En las cadenas de Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) existe un descuento base del 10% para jubilados durante la semana. Además, los martes se activa el programa “Martes Jubilados”, que ofrece hasta 25% de descuento con un tope mensual cercano a $25.000 pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

En Día, el beneficio principal es del 10% los lunes, con un límite aproximado de $2.000 por operación, lo que favorece compras más pequeñas.

Por su parte, Chango Más mantiene un descuento del 10% durante toda la semana, con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual cercano a $15.000.

En Carrefour, los mayores de 60 años y beneficiarios del sistema previsional acceden a 10% de ahorro de lunes a viernes a través del programa de fidelidad de la cadena, con reintegros que pueden llegar hasta $35.000 por mes.

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

A los beneficios de los supermercados se suman promociones bancarias que amplían el ahorro mensual.

Algunas entidades ofrecen descuentos extra cuando la compra se paga con determinadas tarjetas o billeteras digitales. Entre las principales promociones se destacan:

  • Banco Nación: hasta 5% adicional pagando con MODO.

  • Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar 25% de descuento según el día.

  • Banco Supervielle: hasta 20% los martes en supermercados seleccionados.

  • Cuenta DNI del Banco Provincia: 5% de reintegro en comercios adheridos.

Beneficios ANSES 2
Los beneficios se aplican en compras presenciales con tarjeta de débito.

Los beneficios se aplican en compras presenciales con tarjeta de débito.

Para aprovechar estos beneficios es importante revisar los topes de reintegro, los días de vigencia y las condiciones de cada promoción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las promociones varían según la cadena y el día de compra.

Atención beneficiarios de ANSES: lanzan descuentos de hasta 25% en supermercados en marzo 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y PNC, este jueves 12 de marzo

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.

Pensiones de ANSES: estos son los requisitos para acceder a las prestaciones

El acceso depende tanto del cumplimiento de los requisitos como de la presentación del certificado correspondiente.

Ayuda Escolar de ANSES: el grupo que no la cobra en marzo 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Asignaciones Familiares, AUH, Pago Único, PNC y Desempleo este miércoles 11 de marzo

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo. 

ANSES paga hasta fin de mes $352.400: todos los detalles

Rating Cero

Se conocieron detalles sobre la celebración de los Oscar 2026. 

El menú de lujo que tendrán las celebridades en la entrega de los Oscar 2026: desde tequila hasta caviar

Joe Keery, músico y actor de Stranger Things: ¡Vamos Boca!

Joe Keery de Stranger Things estuvo en La Bombonera: "¡Vamos Boca!"

Moria Casán entrevistó a Luciano Castro tras el alta médica en la clínica de rehabilitación.
play

Luciano Castro hizo quebrar en llanto a Moria Casán: "Fuiste la única"

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
play

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

últimas noticias

Receta de cookies práctica para hacer en casa. 

Tiene solo 3 ingredientes y tardás 30 minutos: receta de cookies caseras de Paulina Cocina

Hace 5 minutos
Los bombardeos en Medio Oriente impulsan el precio del barril de petróleo.

El petróleo vuelve a subir en medio de la guerra en Medio Oriente y las bolsas siguen retrocediendo

Hace 6 minutos
Epicteto, filósofo griego de la tradición estoica. 

Epicteto, filósofo: "No hables de las personas para criticarlas, elogiarlas o compararlas"

Hace 15 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 16 minutos
El paso de Venus en Piscis a Venus en Aries marca un cambio de tono muy claro en la energía del cielo.

Venus en Aries: qué signos sentirán más fuerte el "flechazo" del planeta del amor

Hace 20 minutos