ANSES: en qué supermercados puedo obtener 25% de descuento y hasta $35.000 de reintegro en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó beneficios para jubilados y pensionados que permiten acceder a rebajas en mercados y reintegros durante marzo.

Las promociones varían según el supermercado y el día de la semana. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y reintegros que alcanzan $35.000 mensuales , dependiendo de la cadena y del medio de pago utilizado.

También se suman promociones de bancos y billeteras digitales que amplían el ahorro.

Los beneficios se activan pagando con tarjeta de débito asociada al cobro del haber .

Algunos programas ofrecen reintegros de hasta $35.000 por mes, según la cadena y el medio de pago.

ANSES: claves para obtener un reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo 2026

Varias cadenas del país participan de los beneficios previsionales. Entre ellas se encuentran Jumbo, Disco, Vea, Carrefour, Día y Chango Más , que aplican rebajas con condiciones específicas según el día y el tipo de compra.

Consultar topes y condiciones ayuda a maximizar el ahorro mensual.

En las cadenas de Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) existe un descuento base del 10% para jubilados durante la semana. Además, los martes se activa el programa “Martes Jubilados” , que ofrece hasta 25% de descuento con un tope mensual cercano a $25.000 pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.

En Día , el beneficio principal es del 10% los lunes , con un límite aproximado de $2.000 por operación , lo que favorece compras más pequeñas.

Por su parte, Chango Más mantiene un descuento del 10% durante toda la semana , con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual cercano a $15.000 .

En Carrefour, los mayores de 60 años y beneficiarios del sistema previsional acceden a 10% de ahorro de lunes a viernes a través del programa de fidelidad de la cadena, con reintegros que pueden llegar hasta $35.000 por mes.

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

A los beneficios de los supermercados se suman promociones bancarias que amplían el ahorro mensual.

Algunas entidades ofrecen descuentos extra cuando la compra se paga con determinadas tarjetas o billeteras digitales. Entre las principales promociones se destacan:

Banco Nación: hasta 5% adicional pagando con MODO.

Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar 25% de descuento según el día.

Banco Supervielle: hasta 20% los martes en supermercados seleccionados.

Cuenta DNI del Banco Provincia: 5% de reintegro en comercios adheridos.

Beneficios ANSES 2 Los beneficios se aplican en compras presenciales con tarjeta de débito. Freepik

Para aprovechar estos beneficios es importante revisar los topes de reintegro, los días de vigencia y las condiciones de cada promoción.