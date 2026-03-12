ANSES: en qué supermercados puedo obtener 25% de descuento y hasta $35.000 de reintegro en marzo 2026

Las promociones varían según el supermercado y el día de la semana.Freepik
Jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados durante marzo.
Algunos programas ofrecen reintegros de hasta $35.000 por mes, según la cadena y el medio de pago.
Los beneficios se activan pagando con tarjeta de débito asociada al cobro del haber.
También se suman promociones de bancos y billeteras digitales que amplían el ahorro.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos de hasta 25% en supermercados y reintegros que alcanzan $35.000 mensuales, dependiendo de la cadena y del medio de pago utilizado.
Descuentos en supermercados para jubilados y pensionados de ANSES
Varias cadenas del país participan de los beneficios previsionales. Entre ellas se encuentran Jumbo, Disco, Vea, Carrefour, Día y Chango Más, que aplican rebajas con condiciones específicas según el día y el tipo de compra.
En las cadenas de Cencosud (Jumbo, Disco y Vea) existe un descuento base del 10% para jubilados durante la semana. Además, los martes se activa el programa “Martes Jubilados”, que ofrece hasta 25% de descuento con un tope mensual cercano a $25.000 pagando con la tarjeta de débito asociada al cobro del haber.
En Día, el beneficio principal es del 10% los lunes, con un límite aproximado de $2.000 por operación, lo que favorece compras más pequeñas.
Por su parte, Chango Más mantiene un descuento del 10% durante toda la semana, con un tope de $1.000 por compra y un máximo mensual cercano a $15.000.
En Carrefour, los mayores de 60 años y beneficiarios del sistema previsional acceden a 10% de ahorro de lunes a viernes a través del programa de fidelidad de la cadena, con reintegros que pueden llegar hasta $35.000 por mes.
Bancos: descuentos adicionales para jubilados
A los beneficios de los supermercados se suman promociones bancarias que amplían el ahorro mensual.
Algunas entidades ofrecen descuentos extra cuando la compra se paga con determinadas tarjetas o billeteras digitales. Entre las principales promociones se destacan:
Banco Nación: hasta 5% adicional pagando con MODO.
Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar 25% de descuento según el día.
Banco Supervielle: hasta 20% los martes en supermercados seleccionados.
Cuenta DNI del Banco Provincia:5% de reintegro en comercios adheridos.
Para aprovechar estos beneficios es importante revisar los topes de reintegro, los días de vigencia y las condiciones de cada promoción.