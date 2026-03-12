La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó beneficios vigentes para jubilados y pensionados que permiten acceder a rebajas y devoluciones en compras realizadas en cadenas durante marzo.

Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados que permiten recuperar hasta $35.000 por mes en compras. El beneficio se activa al pagar con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Bancos y billeteras también suman promociones adicionales que aumentan el ahorro.

Durante marzo, varias cadenas ofrecen promociones especiales para jubilados y beneficiarios de Anses. En los supermercados del grupo Cencosud —como Jumbo, Disco y Vea — el descuento habitual es del 10% , aunque en jornadas especiales como el “Martes Jubilados” puede llegar al 25% , con un tope mensual cercano a $25.000 .

En Día , el beneficio es del 10% los lunes , con un reintegro máximo de $2.000 por compra , lo que hace que las compras más pequeñas aprovechen mejor el descuento.

Por su parte, Chango Más aplica un 10% durante toda la semana , con límites de $1.000 por operación y hasta $15.000 mensuales .

En Carrefour , los mayores de 60 años o beneficiarios de Anses acceden a un 10% de descuento de lunes a viernes , dentro del programa Mi Carrefour, con un tope mensual de $35.000 .

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

Además de las promociones propias de los supermercados, algunos bancos ofrecen beneficios adicionales que pueden aumentar el ahorro final.

Entre los más destacados se encuentran:

Banco Nación: hasta 5% extra pagando con MODO.

Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar 25% de descuento .

Banco Supervielle: 20% los martes en supermercados seleccionados.

Cuenta DNI del Banco Provincia: alrededor de 5% adicional en cadenas adheridas.

ANSES: claves para poder aprovechar los descuentos

Para aprovechar al máximo estas promociones, es importante revisar las condiciones antes de realizar la compra. Cada cadena establece topes por operación o por mes, además de días específicos para acceder al beneficio.

También es fundamental pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión, ya que esa es la forma en que el sistema identifica al beneficiario. En algunos casos puede solicitarse el DNI al momento de pagar.

Beneficios ANSES 1 Los descuentos varían según el supermercado y el día de la semana. Freepik

Analizar qué promoción conviene usar según el día, el banco y el monto de la compra puede marcar una diferencia significativa en el ahorro mensual.