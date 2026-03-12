12 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: claves para obtener un reintegro de hasta $35.000 en supermercados en marzo 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó beneficios vigentes para jubilados y pensionados que permiten acceder a rebajas y devoluciones en compras realizadas en cadenas durante marzo.

Por
Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.

Pagar con la tarjeta de débito previsional es clave para activar la promoción.

Freepik

  • Jubilados y pensionados de ANSES pueden obtener descuentos de hasta 25% en supermercados durante marzo.

  • Algunas promociones permiten alcanzar reintegros de hasta $35.000 mensuales.

  • Los beneficios se activan pagando con tarjeta de débito vinculada al cobro previsional.

  • Bancos y billeteras también suman promociones adicionales que aumentan el ahorro.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos y reintegros en supermercados que permiten recuperar hasta $35.000 por mes en compras. El beneficio se activa al pagar con la tarjeta de débito donde se acredita la jubilación o pensión, aunque cada cadena aplica condiciones particulares.

Las promociones varían según la cadena y el día de compra.
Te puede interesar:

Atención beneficiarios de ANSES: lanzan descuentos de hasta 25% en supermercados en marzo 2026

Beneficios ANSES 2
Bancos y billeteras digitales pueden sumar beneficios adicionales.

Bancos y billeteras digitales pueden sumar beneficios adicionales.

Descuentos en ANSES en supermercados y topes de ahorro

Durante marzo, varias cadenas ofrecen promociones especiales para jubilados y beneficiarios de Anses. En los supermercados del grupo Cencosud —como Jumbo, Disco y Vea— el descuento habitual es del 10%, aunque en jornadas especiales como el “Martes Jubilados” puede llegar al 25%, con un tope mensual cercano a $25.000.

En Día, el beneficio es del 10% los lunes, con un reintegro máximo de $2.000 por compra, lo que hace que las compras más pequeñas aprovechen mejor el descuento.

Por su parte, Chango Más aplica un 10% durante toda la semana, con límites de $1.000 por operación y hasta $15.000 mensuales.

En Carrefour, los mayores de 60 años o beneficiarios de Anses acceden a un 10% de descuento de lunes a viernes, dentro del programa Mi Carrefour, con un tope mensual de $35.000.

Bancos: descuentos adicionales para jubilados

Además de las promociones propias de los supermercados, algunos bancos ofrecen beneficios adicionales que pueden aumentar el ahorro final.

Entre los más destacados se encuentran:

  • Banco Nación: hasta 5% extra pagando con MODO.

  • Banco Galicia: promociones que pueden alcanzar 25% de descuento.

  • Banco Supervielle: 20% los martes en supermercados seleccionados.

  • Cuenta DNI del Banco Provincia: alrededor de 5% adicional en cadenas adheridas.

ANSES: claves para poder aprovechar los descuentos

Para aprovechar al máximo estas promociones, es importante revisar las condiciones antes de realizar la compra. Cada cadena establece topes por operación o por mes, además de días específicos para acceder al beneficio.

También es fundamental pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión, ya que esa es la forma en que el sistema identifica al beneficiario. En algunos casos puede solicitarse el DNI al momento de pagar.

Beneficios ANSES 1
Los descuentos varían según el supermercado y el día de la semana.

Los descuentos varían según el supermercado y el día de la semana.

Analizar qué promoción conviene usar según el día, el banco y el monto de la compra puede marcar una diferencia significativa en el ahorro mensual.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las promociones varían según el supermercado y el día de la semana.

ANSES: en qué supermercados puedo obtener 25% de descuento y hasta $35.000 de reintegro en marzo 2026

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo, Pago Único y PNC, este jueves 12 de marzo

Estos beneficios alcanzan a diversos grupos de la población y responden a situaciones específicas.

Pensiones de ANSES: estos son los requisitos para acceder a las prestaciones

El acceso depende tanto del cumplimiento de los requisitos como de la presentación del certificado correspondiente.

Ayuda Escolar de ANSES: el grupo que no la cobra en marzo 2026

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Asignaciones Familiares, AUH, Pago Único, PNC y Desempleo este miércoles 11 de marzo

La asistencia está destinada a trabajadores registrados que perdieron su empleo. 

ANSES paga hasta fin de mes $352.400: todos los detalles

Rating Cero

Se conocieron detalles sobre la celebración de los Oscar 2026. 

El menú de lujo que tendrán las celebridades en la entrega de los Oscar 2026: desde tequila hasta caviar

Joe Keery, músico y actor de Stranger Things: ¡Vamos Boca!

Joe Keery de Stranger Things estuvo en La Bombonera: "¡Vamos Boca!"

Moria Casán entrevistó a Luciano Castro tras el alta médica en la clínica de rehabilitación.
play

Luciano Castro hizo quebrar en llanto a Moria Casán: "Fuiste la única"

El jugador de 32 años enterneció a todos a través de sus redes.

"Amor de papá": la primera foto de Paulo Dybala junto a su hija Gia

María Becerra.
play

María Becerra compartió cómo le afectaban las críticas al inicio de su carrera: "Me dolía un montón"

El estadounidense saltó a la fama en Netflix y ahora encarnará a John Rambo en su juventud.

Quién es Noah Centineo: la estrella de Netflix que eligió Stallone para ser el nuevo Rambo

últimas noticias

Epicteto, filósofo griego de la tradición estoica. 

Epicteto, filósofo: "No hables de las personas para criticarlas, elogiarlas o compararlas"

Hace 10 minutos
play

Detuvieron al Chelo de Grupo Green, acusado de abusar de una reconocida influencer

Hace 11 minutos
El paso de Venus en Piscis a Venus en Aries marca un cambio de tono muy claro en la energía del cielo.

Venus en Aries: qué signos sentirán más fuerte el "flechazo" del planeta del amor

Hace 15 minutos
Las Flores, La Angelita y Timote celebrarán aniversarios fundacionales y patronales el miércoles 25.

Super fin de semana largo: será feriado el 25 de marzo y extenderá el descanso

Hace 17 minutos
Huracán y River jugarán este jueves desde las 21.30 en un Tomás Adolfo Ducó

Con el debut de Coudet, River visita a Huracán en un Ducó semivacío por el derrumbe en Parque Patricios

Hace 33 minutos