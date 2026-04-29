Confirmado: esta es la jubilación máxima de ANSES para mayo 2026 con aumento

- La jubilación máxima de ANSES alcanzará más de $2,6 millones en mayo tras el ajuste por inflación.
- El aumento del 3,4% impactará en todas las escalas previsionales del sistema.
- El bono extraordinario de $70.000 seguirá destinado a titulares de haberes mínimos y sectores intermedios con pago proporcional.
- El calendario de cobro mantendrá cronogramas diferenciados según ingresos y terminación de DNI
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para mayo una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, impulsada por la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación de marzo. Esta suba del 3,4% modifica tanto el piso como el techo previsional del sistema.
Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable y se ubicará por encima de los $2,6 millones mensuales, consolidándose como el monto más elevado dentro del régimen general. En paralelo, continuará vigente el refuerzo extraordinario para quienes perciben ingresos más bajos.
Mientras los jubilados de mayores haberes recibirán exclusivamente el aumento por movilidad, quienes cobran la mínima seguirán accediendo al bono.
De cuánto es la jubilación máxima en mayo 2026
Con el incremento del 3,4%, la jubilación máxima de ANSES llegará en mayo a $2.646.201,22. Este monto representa el tope previsional dentro del sistema general y se actualiza automáticamente en función del Índice de Precios al Consumidor.
Se trata de una de las cifras más altas del esquema jubilatorio, destinada a beneficiarios con trayectorias de aportes y salarios que alcanzan el máximo permitido por el régimen.
En comparación, la jubilación mínima se ubicará en $393.250,17, dejando a la vista también el ajuste mensual previsto por la normativa vigente.
Bono de ANSES para jubilados: quiénes pueden acceder a los $70.000 en mayo 2026
El bono extraordinario de $70.000 continuará orientado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.
Quienes perciban ingresos superiores al piso previsional pero no superen el límite de $463.250,17 recibirán un bono proporcional, calculado para completar ese tope sin excederlo.
De esta manera, los jubilados con haberes máximos o elevados quedan excluidos del refuerzo y solo perciben el incremento por movilidad.
ANSES Jubilados
Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar
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