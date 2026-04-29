Confirmado: esta es la jubilación máxima de ANSES para mayo 2026 con aumento

La actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social aumentará los montos más altos del sistema. El refuerzo económico seguirá concentrado en ingresos más bajos.

Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para mayo una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, impulsada por la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación de marzo. Esta suba del 3,4% modifica tanto el piso como el techo previsional del sistema.

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en mayo: en cuánto queda la mínima

Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable y se ubicará por encima de los $2,6 millones mensuales, consolidándose como el monto más elevado dentro del régimen general. En paralelo, continuará vigente el refuerzo extraordinario para quienes perciben ingresos más bajos.

Mientras los jubilados de mayores haberes recibirán exclusivamente el aumento por movilidad, quienes cobran la mínima seguirán accediendo al bono.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

Con el incremento del 3,4%, la jubilación máxima de ANSES llegará en mayo a $2.646.201,22. Este monto representa el tope previsional dentro del sistema general y se actualiza automáticamente en función del Índice de Precios al Consumidor.

Se trata de una de las cifras más altas del esquema jubilatorio, destinada a beneficiarios con trayectorias de aportes y salarios que alcanzan el máximo permitido por el régimen.

En comparación, la jubilación mínima se ubicará en $393.250,17, dejando a la vista también el ajuste mensual previsto por la normativa vigente.

Bono de ANSES para jubilados: quiénes pueden acceder a los $70.000 en mayo 2026

El bono extraordinario de $70.000 continuará orientado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Quienes perciban ingresos superiores al piso previsional pero no superen el límite de $463.250,17 recibirán un bono proporcional, calculado para completar ese tope sin excederlo.

De esta manera, los jubilados con haberes máximos o elevados quedan excluidos del refuerzo y solo perciben el incremento por movilidad.