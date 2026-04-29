29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Confirmado: esta es la jubilación máxima de ANSES para mayo 2026 con aumento

La actualización de la Administración Nacional de la Seguridad Social aumentará los montos más altos del sistema. El refuerzo económico seguirá concentrado en ingresos más bajos.

Por
Con este incremento

Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable.

Freepik
  • La jubilación máxima de ANSES alcanzará más de $2,6 millones en mayo tras el ajuste por inflación.

  • El aumento del 3,4% impactará en todas las escalas previsionales del sistema.

  • El bono extraordinario de $70.000 seguirá destinado a titulares de haberes mínimos y sectores intermedios con pago proporcional.

  • El calendario de cobro mantendrá cronogramas diferenciados según ingresos y terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó para mayo una nueva actualización en jubilaciones y pensiones, impulsada por la fórmula de movilidad que ajusta los haberes según la inflación de marzo. Esta suba del 3,4% modifica tanto el piso como el techo previsional del sistema.

El bono de $70 mil de ANSES se mantiene congelado desde marzo de 2024.
Te puede interesar:

Se oficializó el bono de $70 mil para jubilados en mayo: en cuánto queda la mínima

Con este incremento, la jubilación máxima volverá a registrar una suba considerable y se ubicará por encima de los $2,6 millones mensuales, consolidándose como el monto más elevado dentro del régimen general. En paralelo, continuará vigente el refuerzo extraordinario para quienes perciben ingresos más bajos.

Mientras los jubilados de mayores haberes recibirán exclusivamente el aumento por movilidad, quienes cobran la mínima seguirán accediendo al bono.

Jubilados ANSES
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones obtendrán un pago adicional equivalente al 50% del mayor salario mensual recibido en el semestre.

De cuánto es la jubilación máxima en mayo 2026

Con el incremento del 3,4%, la jubilación máxima de ANSES llegará en mayo a $2.646.201,22. Este monto representa el tope previsional dentro del sistema general y se actualiza automáticamente en función del Índice de Precios al Consumidor.

Se trata de una de las cifras más altas del esquema jubilatorio, destinada a beneficiarios con trayectorias de aportes y salarios que alcanzan el máximo permitido por el régimen.

En comparación, la jubilación mínima se ubicará en $393.250,17, dejando a la vista también el ajuste mensual previsto por la normativa vigente.

Bono de ANSES para jubilados: quiénes pueden acceder a los $70.000 en mayo 2026

El bono extraordinario de $70.000 continuará orientado exclusivamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Quienes perciban ingresos superiores al piso previsional pero no superen el límite de $463.250,17 recibirán un bono proporcional, calculado para completar ese tope sin excederlo.

De esta manera, los jubilados con haberes máximos o elevados quedan excluidos del refuerzo y solo perciben el incremento por movilidad.

ANSES Jubilados
Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar

Además, se continuará con el pago del bono de hasta $55.000 para jubilados y pensionados, y se incrementó el monto de la Tarjeta Alimentar

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cronograma de pagos de mayo estará condicionado por los feriados nacionales.

ANSES entrega $2.646.201 a un grupo particular: quiénes pueden acceder en mayo 2026

Ya está publicada la fecha límite para inscribirse al Progresar en abril de 2026. 

Atención ANSES: cuántos días faltan para que cierren las inscripciones a las Becas Progresar de ANSES

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 29 de abril

Qué pasa con los feriados en el calendario de ANSES.

ANSES: qué pasará con los cobros por el feriado del 1° de mayo

El refuerzo alimentario acompaña a las principales asignaciones sociales.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto cobro en mayo 2026

Los hogares con tres hijos concentran uno de los montos más altos de la AUH mensual.

ANSES entrega $329.590 más un importante extra en mayo 2026: quiénes pueden acceder

Rating Cero

Flor Vigna lanzó una fuerte confesión tras ser campeona.

La desgarradora confesión de Flor Vigna luego de consagrarse campeona de boxeo en México

Se separó Silvina Escudero.

Silvina Escudero confirmó su separación tras cuatro años de matrimonio

Nico Sattler mostró su nuevo look antes de salir al escenario.

La impresionante transformación de un cantante de una famosa banda de Argentina: las imágenes

Thiago Medina expresó sus sensaciones sobre los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sicaro. 

Thiago Medina, sobre el vínculo entre Daniela Celis y Nick Sicaro: "Cada uno sabe lo que hace"

Ricardo Darín.

Ricardo Darín reveló qué error cometió en los inicios de su carrera: "Estoy arrepentido"

¿Quieres ser mi hijo? es el nombre de la película que protagonizará la empresaria.

Wanda Nara debuta en el cine: se conocieron las primeras imágenes de su nueva película

últimas noticias

Javier Milei cruzó a los legisladores de Izquierda. 

Fuerte cruce de Milei con diputados de la izquierda: "Tus ideas mataron a 150 millones de personas"

Hace 10 minutos
La sede diplomática de EEUU.

La embajada de EEUU en Irak derribó un dron no identificado sobre Bagdad

Hace 13 minutos
Esteban Andrada fue sancionado con un total de 13 partidos por una infracción de agresión.

Histórica sanción a Esteban Andrada por la brutal agresión en España

Hace 23 minutos
La diputada Marcela Pagano, cuestionada por su compañeros de bloque de La Libertad Avanza.

Diputados de LLA denunciaron penalmente a Pagano por enriquecimiento ilícito

Hace 29 minutos
El acto estuvo encabezado por la directora académica del CFJ, Marcela De Langhe.

El Poder Judicial de la Ciudad presentó la capacitación obligatoria "Ley Malvinas"

Hace 31 minutos