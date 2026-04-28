ANSES: qué pasará con los cobros por el feriado del 1° de mayo Ya se saben detalles sobre el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por + Seguir en







Qué pasa con los feriados en el calendario de ANSES. ANSES

El 1° de mayo no habrá pagos de ANSES por tratarse de un feriado nacional. El calendario se reorganiza sin afectar el orden por terminación de DNI. Las prestaciones aumentarán un 3,4% en mayo según el IPC de marzo. Continúa el bono de $70.000 para quienes cobran haberes mínimos. El calendario de pagos de mayo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya está definido y contempla una particularidad que impacta en la dinámica habitual de cobros. Como ocurre cada año, el feriado del 1° de mayo, correspondiente al Día del Trabajador, interrumpe la actividad y obliga a reorganizar las fechas previstas.

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En la práctica, esto significa que durante esa jornada no se realizarán pagos, por lo que quienes esperaban cobrar ese día deberán aguardar a la reanudación del cronograma. La programación, sin embargo, mantiene el esquema habitual según la terminación del DNI, lo que permite ordenar la distribución de los haberes a lo largo del mes.

Qué pasa con el calendario de pagos de ANSES por el feriado del Día del Trabajador El calendario comenzará el 11 de mayo para jubilaciones mínimas, pensiones y asignaciones, y avanzará de manera progresiva. El feriado del 1° no genera un corrimiento general, ya que se ubica antes del inicio del cronograma, aunque sí se suma a otras interrupciones previstas, como el feriado del 25 de mayo.

En estos casos, el organismo retoma los pagos al día hábil siguiente, sin modificar el orden establecido. De este modo, quienes perciben jubilaciones, pensiones o asignaciones deben tener en cuenta que los depósitos se realizarán únicamente en días hábiles, lo que excluye tanto fines de semana como feriados.

ANSES AUH.png Freepik Aumentan las prestaciones de ANSES en mayo 2026 En paralelo al calendario, el organismo aplicará un aumento del 3,4% en todas sus prestaciones, en línea con el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. Este ajuste responde a la fórmula vigente desde 2024, que toma como referencia la inflación de dos meses previos. Con esta actualización, la jubilación mínima alcanzará los $463.174,10 con bono incluido, mientras que la máxima se ubicará en $2.645.689,40. También se mantienen los refuerzos para quienes perciben haberes más bajos, con un bono de $70.000 que se paga de manera completa a quienes cobran el mínimo y de forma proporcional en los casos intermedios.