Este es el supermercado que tiene descuento con Cuenta DNI y no tiene tope de reintegro

La promoción permite ahorrar en compras esenciales y se vuelve una de las opciones más convenientes para quienes usan la billetera digital del Banco Provincia.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una promoción clave para ahorrar en compras de supermercado.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene una promoción clave para ahorrar en compras de supermercado : una cadena ofrece descuento sin límite de reintegro durante tres días consecutivos en enero 2026 , ¿cuál es?

En medio de la búsqueda de precios más accesibles, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas más utilizadas para ahorrar en compras cotidianas.

En momentos de economía crítica, acceder a descuentos sin tope de reintegro se vuelve una herramienta clave para aliviar el gasto cotidiano, especialmente en productos esenciales como alimentos y artículos de primera necesidad. Programas como Cuenta DNI permiten estirar el presupuesto familiar y ofrecer un respiro frente a la suba constante de precios.

Se trata de Chango Más , que aplica esta promoción los jueves, viernes y sábados , permitiendo a los usuarios acceder al ahorro sin límite y con acreditación en el momento del pago. En este sentido, durante el primer mes anual ofrece 15% de descuento sin tope de reintegro , con devolución inmediata.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

Además de la promoción sin tope, la billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios semanales según la cadena:

Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles.

Carrefour y Toledo: descuentos disponibles los miércoles.

Nini Mayorista: beneficio exclusivo los martes.

Día: 20% de descuento los lunes en locales adheridos, con tope diario de $8.000.

Jubilados: 5% de ahorro adicional durante toda la semana en supermercados.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante la temporada estival, Cuenta DNI suma beneficios especiales en consumo turístico y gastronómico: las principales marcas del verano ofrecen 25% de ahorro todos los días, con un tope de $10.000 semanal por marca. La promoción incluye firmas como Atalaya, Havanna, Manolo, Lucciano’s, Freddo y balnearios destacados como Torreón del Monje, Mute y Marbella.

En gastronomía, el beneficio alcanza hasta $8.000 por fin de semana, mientras que FULL YPF ofrece 25% de descuento los sábados y domingos en tiendas adheridas (excluye combustibles), con tope semanal de $8.000.

La app del Banco Provincia también mantiene beneficios clave en otros rubros: