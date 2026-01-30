Así es la promoción de Cuenta DNI para supermercados y carnicerías que podés aprovechar en el fin de enero 2026 El beneficio sigue activo en los últimos días del mes. Se recomienda adelantar las compras para poder aprovecharlo. Por + Seguir en







La estrategia apunta a acompañar el consumo tanto en los barrios como en zonas turísticas. Pexels

Cuenta DNI mantiene en el cierre de enero un 20% de reintegro en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, clave para las compras del fin de semana.

El descuento en carnicerías se aplica todos los viernes, con un tope de $5.000 por día, alcanzable con consumos de hasta $25.000.

Chango Más continúa con un 15% de ahorro los jueves, viernes y sábados, sin límite de reintegro y con devolución inmediata en pagos presenciales.

Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000. Cuenta DNI llega al cierre de enero con una promoción que vuelve a poner el foco en el ahorro cotidiano. En estos últimos días del mes se mantiene el beneficio del 20% de reintegro en comercios de cercanía, un grupo que incluye a las carnicerías y que es muy importante de cara a las compras del fin de semana. A la par, una cadena de supermercados como Chango Más mantiene un descuento sin límite de devolución.

La billetera digital del Banco Provincia mezcla estos reintegros con otras acciones vigentes en distintos rubros, desde ferias y mercados hasta marcas gastronómicas y balnearios de verano. La estrategia apunta a acompañar el consumo tanto en los barrios como en zonas turísticas, con promociones simples y acreditación inmediata en muchos casos.

cuenta dni Cuenta DNI Cómo es la promoción de Cuenta DNI en el final de enero 2026 para supermercados y carnicerías En el tramo final de enero, Cuenta DNI refuerza los descuentos en comercios de cercanía, donde se incluyen las carnicerías. Todos los viernes se aplica un 20% de ahorro, con un tope de reintegro de 5.000 pesos por jornada, que se alcanza con compras de hasta 25.000 pesos.

En el rubro supermercados, Chango Más continúa con un beneficio del 15% de descuento los jueves, viernes y sábados. En este caso, la promoción no tiene tope de reintegro y la devolución se realiza en el acto, siempre que el pago se efectúe con la aplicación de Cuenta DNI de manera presencial.

Jubilado supermercado Freepik Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026 Además de carnicerías y supermercados, siguen vigentes otras promociones destacadas. Las ferias y mercados bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de 6.000 pesos. El mismo porcentaje aplica en comercios adheridos dentro de universidades de la provincia, con idéntico límite de reintegro.

Por la temporada de verano, también se mantienen los beneficios en marcas gastronómicas y balnearios, con un 25% de ahorro diario y un tope de hasta 10.000 pesos por semana y por marca. Entre los locales incluidos aparecen firmas reconocidas y paradores de la costa atlántica, pensados para sostener el consumo durante la temporada alta.