29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

La billetera digital del Banco Provincia incorporó la opción de comprar, vender y transferir dólares al valor oficial: así funciona.

Por
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.


Banco Provincia
  • Cuenta DNI permite operar con dólares al tipo de cambio oficial de forma digital.
  • La app amplía sus servicios financieros en un solo lugar.
  • Se requiere caja de ahorro en dólares para comprar.
  • La operación es rápida, sin trámites presenciales y con acreditación inmediata.

La billetera digital del Banco Provincia amplía su alcance con la incorporación de una función clave pensada para facilitar el manejo del ahorro. Desde ahora, la aplicación permite comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial de manera directa, sin necesidad de realizar gestiones presenciales. Esta novedad apunta a simplificar las operaciones cambiarias y ofrecer una opción completamente digital para quienes buscan administrar su dinero con mayor comodidad.

Las promociones en los supermercados con Cuenta DNI para enero 2026.
Te puede interesar:

Cómo son todos los reintegros que tienen los supermercados si usas Cuenta DNI en enero 2026

La actualización representa un paso importante en la evolución de Cuenta DNI como herramienta financiera integral. Al sumar la posibilidad de operar con moneda extranjera, la plataforma amplía su abanico de servicios y centraliza en un solo espacio distintas operaciones bancarias. De este modo, mejora la experiencia de uso y refuerza el rol de la banca pública en la digitalización de los servicios financieros.

CUENTA DNI

Con esta funcionalidad, los millones de usuarios de la aplicación cuentan con mayor autonomía para gestionar sus finanzas desde el celular. Operar con dólares de forma simple y ágil se suma a los beneficios ya existentes y fortalece la propuesta del Banco Provincia orientada a la inclusión financiera y al acceso a soluciones prácticas en un entorno cada vez más digital.

Como hacer para comprar dólares con Cuenta DNI

Para operar con moneda extranjera, primero es necesario contar con una caja de ahorro en dólares asociada al usuario del Banco Provincia. Con ese requisito cumplido, se debe ingresar a la app Cuenta DNI, acceder a la sección de inversiones u operaciones cambiarias y elegir la opción de compra. Desde allí, la plataforma solicita el monto a adquirir y aplica de forma automática el tipo de cambio oficial junto con los impuestos vigentes, guiando el proceso de manera simple e intuitiva.

El principal beneficio de este sistema es su modalidad completamente digital, que evita trámites presenciales y demoras. La operación se completa en pocos pasos desde el celular y, una vez confirmada, los dólares se acreditan de inmediato en la cuenta para su resguardo o transferencia. Como se trata de una operatoria regulada, el sistema informa en el momento si el usuario cumple con los límites y condiciones fijados por el Banco Central para avanzar con la compra.

Cuenta DNI
Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Con la llegada de julio y el inicio del receso escolar, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, renueva su propuesta de beneficios para los usuarios bonaerenses.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Para enero de 2026, el Banco Provincia presenta una agenda de beneficios de Cuenta DNI que combina los descuentos tradicionales en alimentos con promociones especiales pensadas para la temporada de verano. La principal novedad del año es la unificación de rubros: carnicerías, granjas y pescaderías se integran a la categoría de Comercios de cercanía, con un 20% de descuento todos los viernes y un tope de reintegro de $5.000 por semana. A esto se suma un beneficio del 25% en marcas emblemáticas y balnearios adheridos de la Costa Atlántica, con un tope semanal de $10.000.

El esquema se completa con una grilla diaria orientada a potenciar el ahorro familiar en distintos consumos. Los lunes y martes aplican descuentos del 10% en librerías sin tope y del 20% en supermercados Día los lunes, mientras que los miércoles y jueves ofrecen un 10% de ahorro en farmacias y perfumerías. Las ferias y mercados bonaerenses y los comercios en universidades sostienen un 40% de descuento todos los días con un tope semanal de $6.000, y los fines de semana se destacan por el 25% en gastronomía y en tiendas Full YPF, ambos con un límite de $8.000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las promociones del momento en Cuenta DNI.

Si estás en la costa, muchos comercios tienen descuento todos los días con Cuenta DNI: como conocerlos

El beneficio es exclusivo para operaciones realizadas de forma presencial utilizando la aplicación Cuenta DNI en línea de caja.

Este supermercado tiene 20% de descuento con Cuenta DNI todos los jueves de enero 2026: cuál es

Cuenta DNI mantiene el descuento especial en carnicerías y agrega supermercados.

Se termina el descuento en carnicerías de Cuenta DNI y hay promo en supermercados: cómo aprovecharlo en enero 2026

Por el momento, los plazos fijos tienden a ubicarse cerca de un punto de equilibrio en términos reales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 750.000 pesos a 30 días en enero 2026

Las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online se vuelven cada vez más visibles.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 500.000 pesos a 30 días en enero 2026

A estos beneficios en grandes superficies se suman reintegros en comercios del interior bonaerense 

Últimos días: como podés ahorrar un 20% en tus compras del supermercado con Cuenta DNI en enero 2026

Rating Cero

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

Muchos consideraron que reiniciar la trama sin Johnny Castle es un insulto.
play

Indignados: los fans de Dirty Dancing amenazaron con boicotear la secuela

Ricardo Darín, Peter Lanzani y Santiago Mitre en el set de Argentina, 1985.

El director de Argentina, 1985 aterriza en Netflix con otra película sobre la última dictadura

La bailarina y empresaria tuvo que tomar una difícil decisión laboral para poder afrontar la crisis económica. 

La drástica decisión laboral de Marixa Balli por la crisis del consumo en la era Milei: "El peor año"

El intérprete se hizo conocido al dar vida al exjugador de fútbol americano Michael Oher en una película que le valió un Óscar a Sandra Bullock.

Internaron a un famoso actor de Hollywood: "Está luchando por su vida"

últimas noticias

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervensión de Estados Unidos

Venezuela anunció la liberación de 23 presos en medio de la intervención de Estados Unidos

Hace 13 minutos
El duro diagnóstico que recibió la reconocida actriz estadounidense

Es una famosa actriz de Grey's Anatomy y su forma de tomar café le llamó la atención: cuál fue el diagnóstico inesperado

Hace 22 minutos
Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Hace 27 minutos
Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Hace 27 minutos
Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos

Hace 35 minutos