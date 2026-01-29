De qué manera podés comprar dólares con Cuenta DNI en simples pasos La billetera digital del Banco Provincia incorporó la opción de comprar, vender y transferir dólares al valor oficial: así funciona. Por + Seguir en







Nuevas transacciones para hacer con la aplicación.

Banco Provincia

Cuenta DNI permite operar con dólares al tipo de cambio oficial de forma digital.

La app amplía sus servicios financieros en un solo lugar.

Se requiere caja de ahorro en dólares para comprar.

La operación es rápida, sin trámites presenciales y con acreditación inmediata. La billetera digital del Banco Provincia amplía su alcance con la incorporación de una función clave pensada para facilitar el manejo del ahorro. Desde ahora, la aplicación permite comprar, vender y transferir dólares al tipo de cambio oficial de manera directa, sin necesidad de realizar gestiones presenciales. Esta novedad apunta a simplificar las operaciones cambiarias y ofrecer una opción completamente digital para quienes buscan administrar su dinero con mayor comodidad.

La actualización representa un paso importante en la evolución de Cuenta DNI como herramienta financiera integral. Al sumar la posibilidad de operar con moneda extranjera, la plataforma amplía su abanico de servicios y centraliza en un solo espacio distintas operaciones bancarias. De este modo, mejora la experiencia de uso y refuerza el rol de la banca pública en la digitalización de los servicios financieros.

CUENTA DNI Con esta funcionalidad, los millones de usuarios de la aplicación cuentan con mayor autonomía para gestionar sus finanzas desde el celular. Operar con dólares de forma simple y ágil se suma a los beneficios ya existentes y fortalece la propuesta del Banco Provincia orientada a la inclusión financiera y al acceso a soluciones prácticas en un entorno cada vez más digital.

Como hacer para comprar dólares con Cuenta DNI Para operar con moneda extranjera, primero es necesario contar con una caja de ahorro en dólares asociada al usuario del Banco Provincia. Con ese requisito cumplido, se debe ingresar a la app Cuenta DNI, acceder a la sección de inversiones u operaciones cambiarias y elegir la opción de compra. Desde allí, la plataforma solicita el monto a adquirir y aplica de forma automática el tipo de cambio oficial junto con los impuestos vigentes, guiando el proceso de manera simple e intuitiva.

El principal beneficio de este sistema es su modalidad completamente digital, que evita trámites presenciales y demoras. La operación se completa en pocos pasos desde el celular y, una vez confirmada, los dólares se acreditan de inmediato en la cuenta para su resguardo o transferencia. Como se trata de una operatoria regulada, el sistema informa en el momento si el usuario cumple con los límites y condiciones fijados por el Banco Central para avanzar con la compra.

