De 3 a 12 cuotas sin interés en vuelos nacionales: cuánto dura la promoción que lanzó Aerolíneas Argentinas

La aerolínea amplía sus alternativas de pago para estimular la demanda e incorpora nuevas modalidades de financiación.

Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre

Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires (FIT), Aerolíneas Argentinas lanzó una atractiva promoción destinada a impulsar el turismo interno. La compañía aérea anunció que los viajeros podrán adquirir pasajes para vuelos dentro del país en cuotas sin interés, una noticia alentadora para quienes organizan sus próximas escapadas. Esta propuesta busca facilitar la compra de boletos, ampliar el acceso a los viajes para más argentinos y dinamizar la actividad turística en distintas provincias.

Esta opción de financiación estará disponible por tiempo limitado. Los interesados podrán acceder a la promoción para la compra de sus pasajes desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre. Tener presentes estas fechas resulta fundamental para aprovechar la posibilidad de adquirir boletos con esta ventaja. Con esta medida, Aerolíneas Argentinas reafirma su compromiso con la promoción del turismo nacional, brindando herramientas económicas que reducen el impacto del costo de los viajes en los hogares.

Junto con esta acción especial, Aerolíneas Argentinas recuerda que continúan vigentes convenios con más de 20 entidades bancarias. Estos acuerdos ofrecen alternativas de financiación para la compra de pasajes y se mantendrán hasta el 31 de octubre. De esta manera, incluso después de finalizada la promoción exclusiva de la FIT, los clientes seguirán contando con facilidades para planificar sus viajes y explorar la amplia variedad de destinos disponibles en el país.

Aerolíneas Argentinas

Cómo son los descuentos en vuelos nacionales que tiene Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas reforzó su compromiso con el turismo interno mediante una expansión significativa de sus alianzas bancarias. En coincidencia con la Feria Internacional de Turismo (FIT), la compañía sumó nuevas entidades a su esquema de cuotas sin interés para la compra de pasajes nacionales, en una promoción de corto plazo que se extenderá del lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre. Los clientes de BBVA, Galicia, Macro (con Visa y Mastercard) y Santander podrán acceder a planes de 3 y 6 cuotas sin interés, lo que facilita la organización de viajes para la próxima temporada.

La estrategia de la aerolínea se apoya en ampliar las opciones de pago y generar alianzas con instituciones financieras tanto nacionales como provinciales. Más allá de la promoción de la FIT, Aerolíneas Argentinas mantiene vigente un sistema de financiación hasta el 31 de octubre. Dentro de este esquema, bancos como YOY y BanCo (Banco de Corrientes) ofrecen planes de 3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés, mientras que Naranja X concentra su propuesta en 6 cuotas para sus clientes.

Otros bancos también participan con opciones de 3 y 6 cuotas, como BNA, Comafi, Macro (con Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia y las carteras de alta renta de los Bancos Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan. A su vez, entidades provinciales como el Banco Provincia de Neuquén (BPN) y los bancos de Santa Cruz, Entre Ríos, Santa Fe y San Juan ofrecen 3 cuotas sin interés a todos sus clientes. Este abanico de convenios busca que la mayoría de los pasajeros encuentre una alternativa de pago que se ajuste a sus necesidades.

Aerolíneas Argentinas

Con la mirada puesta en la temporada de verano, la aerolínea nacional también aprovechó la FIT para anunciar una nueva ruta internacional muy demandada. Se trata de la conexión directa a Búzios-Cabo Frío, Brasil, un destino clásico de playa y descanso. El nuevo servicio funcionará desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 5 de abril, ampliando las opciones para quienes planean sus vacaciones estivales.

La operación de esta ruta incluirá dos frecuencias semanales desde Aeroparque hasta Cabo Frío y otras dos desde Rosario, siempre los sábados y domingos. Este esquema permitirá estadías completas en el destino y fortalecerá la conectividad regional de Aerolíneas Argentinas, ampliando la red de vuelos hacia Brasil.

Aerolíneas Argentinas

La FIT, que en su primera jornada reunió a 62.000 visitantes, también fue el escenario elegido por otras instituciones financieras para presentar sus beneficios. El Banco Nación (BNA) lanzó un paquete de incentivos destinado a impulsar el consumo en turismo, con descuentos de hasta el 20% y financiación de viajes y consumos relacionados en hasta 12 cuotas sin interés, lo que representa un impulso clave para el sector.

Los beneficios del BNA se reparten en distintos rubros. En hotelería, ofrece un 10% de descuento sin límite de reintegro y financiación en 9 y 12 cuotas mediante MODO BNA+. En gastronomía, el beneficio asciende al 20% con un tope de $10.000 por compra. También se incluyen facilidades para alquiler de autos en 6 y 12 cuotas, 10% de descuento y 6 cuotas para balnearios, 10% y 3 cuotas para pasajes de micros de larga distancia, y un 20% con 3 cuotas para productos regionales con un tope mensual.

