Descuento de madrugada: cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de las 00:00

Cargar combustible durante cierto horario puede ser una estrategia efectiva para reducir gastos y aprovechar beneficios exclusivos, siempre que se cumplan los requisitos de cada promoción.

Por
¿Cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de la medianoche?.

¿Cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de la medianoche?.

YPF

Descuento de madrugada: las empresas petroleras están lanzando promociones especiales para las cargas realizadas entre la 00:00 y la 06:00 como forma de incentivar horarios con menor demanda. ¿Cómo podés ahorrar en la carga de combustibles si lo hacés después de la medianoche?

Una opción para ahorrar.
Los descuentos nocturnos en combustibles suelen estar sujetos a topes de reintegro, lo que significa que, una vez alcanzado el monto máximo, la promoción deja de aplicarse. Además, no todas las estaciones de servicio están adheridas al sistema de app y autodespacho, por lo que conviene verificar previamente dónde se puede aprovechar el beneficio. Otro punto clave es que las promociones cambian mes a mes, por lo que siempre es recomendable revisar su vigencia antes de organizar una carga.

Para obtener el mayor beneficio, es fundamental consultar las condiciones actualizadas cada mes y asegurarse de cargar en los horarios nocturnos estipulados, usando siempre la app oficial de la petrolera.

Nafta
Estos descuentos representan un alivio económico considerable, especialmente para los usuarios que cargan combustible con mayor frecuencia.

Estos descuentos representan un alivio económico considerable, especialmente para los usuarios que cargan combustible con mayor frecuencia.

Cómo son los reintegros en combustibles que se pueden aprovechar a la madrugada

Por ejemplo, YPF duplicó su descuento nocturno, ofreciendo un 6 % de rebaja en ese horario al pagar con su aplicación oficial. El descuento aplica únicamente si usás la App YPF, y en algunos casos también mediante autodespacho. En estaciones adheridas, la rebaja nocturna puede combinarse con otras promociones activas, siempre que se respeten los topes de reintegro.

¿Qué porcentaje de ahorro se puede lograr?

La rebaja nocturna base ronda el 3 %, que puede elevarse a 6 % si se cumplen las condiciones (app + autodespacho). Además, en septiembre se anuncian descuentos de hasta el 30 % y reintegros máximos de $40.000 combinando tarjetas, apps y promociones especiales.

Requisitos para aprovechar los reintegros

Para que el descuento se active, generalmente es necesario:

  • Ser usuario de la aplicación oficial de la petrolera.
  • Pagar con medios digitales (no efectivo ni tarjeta física) en algunos casos.
  • Realizar la carga dentro del horario nocturno permitido (00:00 - 6:00).
  • Estar en estaciones adheridas al programa.

Ventajas de cargar de madrugada

  • Menor congestión en las estaciones de servicio.
  • Posibilidad de combinar descuentos nocturnos con promociones habituales de tarjetas o billeteras digitales.
  • Ahorro real para quienes hacen cargas frecuentes y pueden planificar sus horarios.
¿Cuál es el mejor ritual de abundancia para el 29/9?

Cris Morena recordó a su hija y nieta en redes sociales. 

