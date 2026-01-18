18 de enero de 2026 Inicio
En enero, una familia del AMBA sin subsidios tiene gastos por $190.000 en luz, gas, agua y transporte

La canasta de servicios públicos acumula una suba del 594% desde la asunción de Milei, en diciembre de 2023.

El Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) expuso que el gasto mensual en servicios públicos sin subsidios de una familia de un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en enero fue de $192.665. Además, advirtió que en el primer mes del año se registraron aumentos en todas las tarifas.

En el reporte, el IIEP marcó que el transporte público encabezó el gasto en la canasta de servicios públicos en enero, con un promedio de $85.438, mientras que luego se situaron la electricidad ($50.611), el agua ($33.733) y el gas natural ($22.883). También el informe señaló que los subsidios disminuyeron un 39% interanual acumulado a diciembre de 2025 y detalló que el Estado cubre el 48% del valor de las tarifas.

En tal sentido, precisó que el gasto en gas natural creció un 2,8% en el cargo fijo y un 2,3% en el variable. Por su parte, en electricidad se registraron incrementos del 2,3% en el cargo fijo y del 2,6% en el variable, mientras que el valor promedio ponderado del boleto de colectivos subió un 2,7% en enero y del agua se constataron alzas del 4% hasta abril.

Por otro lado, el informe advirtió que la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló una suba del 594% tras la asunción presidencial de Javier Milei en diciembre de 2023, aunque en la comparación interanual superó por solo 1,5 puntos porcentuales a la inflación minorista de 2025, con un 33%. Asimismo, marcó que el rubro de transporte lideró los aumentos, con un 52% y después le siguieron gas (29%), electricidad (21%) y agua (16%).

También marcó que el 11,3% del salario promedio registrado, estimado en $1.669.156, se destinó a la canasta de servicios públicos en enero. Con ese sueldo, un trabajador puede cubrir 8,8 canastas de servicios.

