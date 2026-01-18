18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de enero

El oficial opera a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana con caída de $35.

Por
El dólar oficial cayó $35 durante la semana.

El dólar oficial cayó $35 durante la semana.

Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, con una nueva baja. El mayorista cayó $35 en los últimos cinco días y llegó a $1.430, su nivel más bajo desde el 20 de noviembre. En tanto, los financieros acompañaron la caída generalizada de la moneda estadounidense, y el blue tocó el piso de $1.500.

¿Cuánto cuesta el dólar?
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 17 de enero

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró una semana ideal en cuanto a acumulación de reservas y compró dólares por décima rueda consecutiva: adquirió u$s125 millones este viernes, la segunda mayor compra de divisas en lo que va del año, y sumó en las últimas dos semanas adquisiciones por u$s687 millones.

La entidad que lidera Santiago Bausili logró adquirir el segundo mayor monto del año desde la implementación del nuevo esquema de bandas cambiarias, con actualización mensual en función de la inflación oficial con dos meses de rezago. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s39 millones, hasta ubicarse en u$s44.607 millones, debido a una merma en las cotizaciones de los activos que integran el stock de reservas, entre ellos, el oro (cedió 0,6%), según informó Ámbito.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial y una semana llamativamente bajista.

El dólar oficial y una semana llamativamente bajista.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubicó en $1.430.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.891,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.500,78, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.480,32.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.451.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cuánto cuesta el dólar en el cierre de la semana.

¿Vuelve el carry trade? El dólar no para de bajar y ya alcanzó su valor más bajo en dos meses

El dólar oficial atraviesa enero sin grandes sobresaltos.

El dólar sigue a la baja: cayó $10 y no encuentra piso

El dólar sigue sin tocar el techo de la banda.

Volvió a bajar el dólar oficial y quedó más lejos del techo de la banda

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

Tras el anuncio del dato de la inflación, el dólar cerró con una leve baja y se mantuvo debajo de los $1.500

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El dólar oficial se mueve a la baja tras arrancar el año rozando los $1.500.

El dólar oficial cerró con una leve baja y el blue se mantuvo estable en el inicio de la semana

Rating Cero

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

últimas noticias

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Quería escuchar tu voz"

Hace 13 minutos
Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Hace 15 minutos
El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

Hace 23 minutos
play
Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Hace 26 minutos
Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Hace 26 minutos