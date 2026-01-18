Cuál es el mínimo no imponible que definió ARCA para Ganancias en 2026 ARCA anunció las nuevas escalas del monotributo y el mínimo no imponible de Ganancias. Por + Seguir en







Conocé los montos de ARCA para Ganancias en 2026.

ARCA actualizó Ganancias y Monotributo tras la inflación de diciembre de 2025, que llegó al 2,8%, con impacto desde 2026.

El mínimo no imponible sube a $2.488.922 netos para solteros sin hijos y a $3.300.726 para casados con dos hijos.

El ajuste semestral del 14,3% busca evitar que aumentos salariales nominales eleven la carga impositiva real.

Las tablas definitivas se publicarán en los próximos días y regirán durante el primer semestre de 2026. Luego de confirmarse que la inflación de diciembre de 2025 alcanzó el 2,8%, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció la actualización de los parámetros del Impuesto a las Ganancias y del Monotributo. La medida, basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), apunta a recalibrar las escalas para evitar que los incrementos salariales nominales queden absorbidos por una mayor presión impositiva. Así, el ajuste correspondiente al semestre julio-diciembre de 2025 impacta de forma directa en los ingresos de los contribuyentes desde el inicio del período fiscal 2026.

Con la aplicación de los nuevos coeficientes, el mínimo no imponible para el primer semestre de 2026 registra una suba relevante. Desde enero, un trabajador soltero sin hijos tributa Ganancias si su salario neto mensual supera los $2.488.922. En el caso de empleados casados con dos hijos a cargo, el umbral se eleva hasta los $3.300.726 netos, lo que representa un alivio frente al avance sostenido de los precios.

Aunque estas cifras ya circulan como referencia entre analistas tras conocerse el dato de inflación, ARCA prevé difundir en los próximos días las tablas oficiales y las escalas definitivas. Dichos cuadros no solo definirán las retenciones del Impuesto a las Ganancias, sino también los nuevos límites de facturación del Monotributo, vigentes durante la primera mitad del año. Por este motivo, se sugiere a contribuyentes y empleadores seguir de cerca la reglamentación final para aplicar los ajustes necesarios en las próximas liquidaciones.

Qué mínimo no imponible tiene Ganancias para ARCA en 2026 Luego de confirmarse que la inflación de diciembre alcanzó el 2,8%, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió la actualización semestral del Impuesto a las Ganancias en función del IPC acumulado. Con un ajuste del 14,3% correspondiente al segundo semestre de 2025, el nuevo mínimo no imponible para un trabajador soltero sin hijos queda fijado en un salario neto mensual cercano a los $2.488.922. Esta corrección apunta a reducir el impacto de la denominada “inflación fiscal” y evitar que subas salariales nominales incorporen a más empleados al tributo sin una mejora real del poder de compra.

En el caso de los contribuyentes con cargas de familia, el umbral desde el cual se comienza a tributar resulta más elevado gracias a las deducciones previstas por la normativa. Durante 2026, un trabajador casado con dos hijos a cargo deberá percibir un ingreso neto superior a $3.300.726 para quedar alcanzado por el impuesto. Para los solteros con un hijo, el mínimo no imponible se ubica en $2.692.757 netos, mientras que con dos hijos asciende a $2.896.573, dentro de una escala progresiva que contempla la situación familiar.