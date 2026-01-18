18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo cobrar los $75.246 que ANSES les paga a los padres en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de una ayuda económica destinada a quienes tuvieron un hijo y cumplen con los requisitos vigentes del sistema.

Por
El valor de la APU por Nacimiento se actualizó en febrero de 2026 tras el ajuste mensual por inflación.

El valor de la APU por Nacimiento se actualizó en febrero de 2026 tras el ajuste mensual por inflación.

Freepik
  • El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento y se cobra por única vez.
  • Está dirigido a madres y padres alcanzados por el régimen del Sistema Único de Asignaciones Familiares.
  • El monto se actualiza por movilidad y en febrero 2026 alcanza una cifra superior a $75 mil.
  • El trámite puede realizarse de forma presencial o a través de la plataforma digital del organismo.

El extra de $75.246 que se paga en febrero de 2026 corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a madres y padres que tuvieron un hijo recientemente y se encuentran dentro del universo habilitado por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.
Te puede interesar:

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

ANSES AUH 2.png
El pago único por nacimiento alcanza a trabajadores formales y otros grupos incluidos en el SUAF.

El pago único por nacimiento alcanza a trabajadores formales y otros grupos incluidos en el SUAF.

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

La APU por Nacimiento está destinada a trabajadores en relación de dependencia, titulares del fondo de desempleo, personas que cobran prestaciones a través de una ART y beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra. El beneficio se otorga por única vez y solo puede solicitarse cuando el nacimiento está debidamente registrado.

Quedan excluidos jubilados, pensionados, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en febrero 2026

El monto de la APU por Nacimiento se ajusta de manera mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Con la actualización correspondiente a febrero de 2026, el valor del beneficio asciende a $75.246, una cifra que busca acompañar los gastos iniciales que implica la llegada de un hijo.

Madre hijo AUH
El trámite puede iniciarse de manera presencial o digital con la documentación correspondiente.

El trámite puede iniciarse de manera presencial o digital con la documentación correspondiente.

Cómo acceder a la APU por Nacimiento de ANSES

Para cobrar la asignación es obligatorio que el nacimiento esté cargado en la base de datos de Anses y que el solicitante cumpla con los topes de ingresos vigentes del SUAF. El trámite puede hacerse de manera presencial, solicitando turno previo en una oficina, o de forma online desde Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.

Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.

ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

El aumento de febrero se calcula a partir del último índice de inflación oficial.

Atención: ANSES entrega $2.416.275 en febrero 2026 pero solo pocos pueden acceder

Rating Cero

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.
play

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Fabián Vena reveló que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía

Fabián Vena reveló la enfermedad que padece: "Tuve situaciones horribles"

Entre los saludos en redes, Pampita recibió el de su pareja Martín Pepa: Feliz cumple, reina

Las mejores fotos del lujoso cumpleaños de Pampita con su familia y amigos en México

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

últimas noticias

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Hace 7 minutos
play
Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Hace 22 minutos
Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

Hace 22 minutos
Los mejores planes para hacer en Montevideo en 2026.

Cuales son los mejores lugares para visitar en Montevideo si vas en 2026

Hace 22 minutos
Marcelo Gallardo apuesta a este jugador para la temporada 2026.

La oferta millonaria que River rechazó por uno de sus futbolistas

Hace 23 minutos