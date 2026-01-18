Cómo cobrar los $75.246 que ANSES les paga a los padres en febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de una ayuda económica destinada a quienes tuvieron un hijo y cumplen con los requisitos vigentes del sistema. Por + Seguir en







El valor de la APU por Nacimiento se actualizó en febrero de 2026 tras el ajuste mensual por inflación. Freepik

El beneficio corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento y se cobra por única vez.

Está dirigido a madres y padres alcanzados por el régimen del Sistema Único de Asignaciones Familiares.

El monto se actualiza por movilidad y en febrero 2026 alcanza una cifra superior a $75 mil.

El trámite puede realizarse de forma presencial o a través de la plataforma digital del organismo. El extra de $75.246 que se paga en febrero de 2026 corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a madres y padres que tuvieron un hijo recientemente y se encuentran dentro del universo habilitado por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

ANSES AUH 2.png El pago único por nacimiento alcanza a trabajadores formales y otros grupos incluidos en el SUAF. Freepik APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder La APU por Nacimiento está destinada a trabajadores en relación de dependencia, titulares del fondo de desempleo, personas que cobran prestaciones a través de una ART y beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra. El beneficio se otorga por única vez y solo puede solicitarse cuando el nacimiento está debidamente registrado.

Quedan excluidos jubilados, pensionados, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o de la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Monto de la APU por Nacimiento de ANSES en febrero 2026 El monto de la APU por Nacimiento se ajusta de manera mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Con la actualización correspondiente a febrero de 2026, el valor del beneficio asciende a $75.246, una cifra que busca acompañar los gastos iniciales que implica la llegada de un hijo.

Madre hijo AUH El trámite puede iniciarse de manera presencial o digital con la documentación correspondiente. Freepik Cómo acceder a la APU por Nacimiento de ANSES Para cobrar la asignación es obligatorio que el nacimiento esté cargado en la base de datos de Anses y que el solicitante cumpla con los topes de ingresos vigentes del SUAF. El trámite puede hacerse de manera presencial, solicitando turno previo en una oficina, o de forma online desde Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez aprobada la solicitud, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada.