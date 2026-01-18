ANSES: quiénes pueden acceder a $449.888 en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único y detalló las condiciones para acceder al monto correspondiente el próximo mes. Por + Seguir en







La asignación por adopción forma parte de los pagos únicos del sistema SUAF. Freepik

El pago único por adopción se actualiza según el índice inflacionario oficial.

El monto total a percibir en febrero alcanza los $449.888.

Solo pueden acceder quienes estén dentro del régimen del SUAF.

El trámite puede realizarse de manera presencial o digital. El monto de $449.888 que se paga en febrero de 2026 corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción y está dirigido a beneficiarios alcanzados por el régimen del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el valor surge de la actualización mensual basada en la inflación y aplica exclusivamente a casos de adopción debidamente registrados.

APU adopción (1).png El monto se ajusta mensualmente según la inflación oficial. Freepik APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder La APU por Adopción está destinada a trabajadores registrados en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, beneficiarios que cobran a través de una ART y veteranos de guerra con pensión honorífica.

Para acceder, es requisito que la adopción esté correctamente inscripta y que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes del SUAF. Quedan excluidos jubilados, pensionados, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Monto de la APU por Adopción de ANSES en febrero 2026 En febrero de 2026, el valor de la asignación por adopción asciende a $449.888, tras el ajuste aplicado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC. Este monto se paga por única vez y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular una vez aprobada la solicitud.

APU ANSES 1 El trámite puede iniciarse online o en oficinas del organismo. Freepik Cómo acceder a la APU por MatAdopción de ANSES La gestión del beneficio puede hacerse de forma presencial, solicitando turno en una oficina de Anses, o a través de la Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe presentar el DNI del solicitante y la documentación legal que acredite la adopción. Tras la validación, el pago se acredita en un plazo estimado de 60 a 90 días.