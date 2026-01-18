18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES: quiénes pueden acceder a $449.888 en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los valores de las Asignaciones de Pago Único y detalló las condiciones para acceder al monto correspondiente el próximo mes.

Por
La asignación por adopción forma parte de los pagos únicos del sistema SUAF.

La asignación por adopción forma parte de los pagos únicos del sistema SUAF.

Freepik
  • El pago único por adopción se actualiza según el índice inflacionario oficial.
  • El monto total a percibir en febrero alcanza los $449.888.
  • Solo pueden acceder quienes estén dentro del régimen del SUAF.
  • El trámite puede realizarse de manera presencial o digital.

El monto de $449.888 que se paga en febrero de 2026 corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción y está dirigido a beneficiarios alcanzados por el régimen del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el valor surge de la actualización mensual basada en la inflación y aplica exclusivamente a casos de adopción debidamente registrados.

El valor de la APU por Nacimiento se actualizó en febrero de 2026 tras el ajuste mensual por inflación.
Te puede interesar:

Cómo cobrar los $75.246 que ANSES les paga a los padres en febrero

APU adopción (1).png
El monto se ajusta mensualmente según la inflación oficial.

El monto se ajusta mensualmente según la inflación oficial.

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

La APU por Adopción está destinada a trabajadores registrados en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, beneficiarios que cobran a través de una ART y veteranos de guerra con pensión honorífica.

Para acceder, es requisito que la adopción esté correctamente inscripta y que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes del SUAF. Quedan excluidos jubilados, pensionados, monotributistas y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Monto de la APU por Adopción de ANSES en febrero 2026

En febrero de 2026, el valor de la asignación por adopción asciende a $449.888, tras el ajuste aplicado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) medido por el INDEC. Este monto se paga por única vez y se deposita directamente en la cuenta bancaria declarada por el titular una vez aprobada la solicitud.

APU ANSES 1
El trámite puede iniciarse online o en oficinas del organismo.

El trámite puede iniciarse online o en oficinas del organismo.

Cómo acceder a la APU por MatAdopción de ANSES

La gestión del beneficio puede hacerse de forma presencial, solicitando turno en una oficina de Anses, o a través de la Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Se debe presentar el DNI del solicitante y la documentación legal que acredite la adopción. Tras la validación, el pago se acredita en un plazo estimado de 60 a 90 días.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

Anses explicó quiénes cobran $357.375 en febrero.

Atención ANSES: quiénes cobran $357.375 en febrero 2026 por aumento y plus

Anses explicó cuál es el grupo que cobra $420.312 en febrero.

ANSES deposita $420.312 en febrero 2026: chequeá si te corresponde

Anses informó cuál es el grupo que cobra $129.082 en febrero.

ANSES paga $129.082 en febrero 2026: quiénes pueden acceder

El aumento de febrero se define por inflación y actualiza todos los haberes del sistema previsional.

En cuánto quedarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 con aumento confirmado

Los nuevos valores surgen de la aplicación del índice inflacionario de diciembre sobre los haberes vigentes.

Confirmado: ANSES deposita $429.081 a este grupo en febrero 2026

Rating Cero

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

Es una fragancia ligada a la tradición de perfumes italiana.

Este es el perfume favorito de Camila Homs: cuánto sale

Ahora, llegó a la gran N roja, un éxito de Turquía, se trata de Amar, perder, la serie que ya está disponible en este sitio web y enloqueció a miles de televidentes. 
play

Esta es la nueva serie turca de Netflix que sorprende con solo 8 capítulos: como encontrarla

BTS está compuesto por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.
play

BTS llega por primera vez a la Argentina: cómo se preparan las Army y qué sorpresas planean

últimas noticias

play
Marta Fort atropelló a una mujer en Palermo.

Cómo fue el choque de Marta Fort en Palermo y cuál es el estado de la mujer que atropelló

Hace 24 minutos
Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

Hace 57 minutos
Plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026.

Cine clásico y música al aire libre: este es el plan destacado para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Hace 59 minutos
El sandboard es una de las actividades que se pueden hacer en las dunas de playas bonaerenses y otras regiones argentinas.

Turismo en la Costa Atlántica: las mejores playas para hacer sandboard en el verano 2026

Hace 1 hora
Factores biológicos y metabólicos influyen en la forma en que cada cuerpo responde a la alimentación.

Cuál es la comida que debés priorizar antes que la carne según un experto en longevidad

Hace 1 hora