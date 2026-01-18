Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

Con descuentos en rutas, comercios de cercanía y destinos turísticos, la billetera digital renueva en enero 2026 una batería de beneficios para ahorrar durante las vacaciones y el recambio de quincena en la provincia de Buenos Aires.

Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica o emprenden el regreso a casa. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó una promoción especial pensada para quienes circulan por las rutas bonaerenses durante el verano.

La propuesta se realiza en conjunto con YPF y permite acceder a descuentos todos los fines de semana de enero, ayudando a reducir los gastos típicos del viaje, como comidas y compras en paradas ruteras.

Hasta 30% de descuento

Días específicos de la semana (según rubro)

Tope mensual determinado por Banco Provincia

Almacenes, verdulerías, carnicerías y comercios barriales adheridos

Carnicerías, granjas y pescaderías

35% de descuento

Días puntuales (generalmente sábados)

Tope de reintegro semanal o mensual

Solo en comercios adheridos

Beneficios de verano en destinos turísticos

Descuentos en:

Gastronomía

Balnearios

Comercios turísticos

En localidades de la Costa Atlántica bonaerense

Vigencia según fechas promocionales

Ferias, mercados y eventos

Hasta 40% de ahorro

Topes variables

Aplica en ferias municipales y mercados populares adheridos

Importante a tener en cuenta

Los descuentos no se acumulan

Los reintegros se acreditan en la cuenta

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.