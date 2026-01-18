Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

18 de enero de 2026 Inicio
Con descuentos en rutas, comercios de cercanía y destinos turísticos, la billetera digital renueva en enero 2026 una batería de beneficios para ahorrar durante las vacaciones y el recambio de quincena en la provincia de Buenos Aires.

Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: la billetera oficial ofrece descuentos exclusivos para viajar por las rutas bonaerenses en enero 2026.

Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica o emprenden el regreso a casa. En ese contexto, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, activó una promoción especial pensada para quienes circulan por las rutas bonaerenses durante el verano.

La propuesta se realiza en conjunto con YPF y permite acceder a descuentos todos los fines de semana de enero, ayudando a reducir los gastos típicos del viaje, como comidas y compras en paradas ruteras.

CUENTA DNI

Como es la promoción de Cuenta DNI para salir a la ruta en enero 2026

Descuento en rutas bonaerenses (YPF FULL)

  • 25% de descuento en compras en tiendas FULL YPF
  • Sábados y domingos
  • Tope de reintegro: $8.000 por semana
  • No incluye combustibles
  • Solo pagando con Cuenta DNI
  • Válido en locales adheridos de la provincia de Buenos Aires

Comercios de cercanía (alimentos)

  • Hasta 30% de descuento
  • Días específicos de la semana (según rubro)
  • Tope mensual determinado por Banco Provincia
  • Almacenes, verdulerías, carnicerías y comercios barriales adheridos

Carnicerías, granjas y pescaderías

  • 35% de descuento
  • Días puntuales (generalmente sábados)
  • Tope de reintegro semanal o mensual
  • Solo en comercios adheridos

Beneficios de verano en destinos turísticos

  • Descuentos en:
  • Gastronomía
  • Balnearios
  • Comercios turísticos
  • En localidades de la Costa Atlántica bonaerense
  • Vigencia según fechas promocionales

Ferias, mercados y eventos

  • Hasta 40% de ahorro
  • Topes variables
  • Aplica en ferias municipales y mercados populares adheridos

Importante a tener en cuenta

  • Los descuentos no se acumulan
  • Los reintegros se acreditan en la cuenta

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en enero 2026

Durante enero de 2026, Cuenta DNI presenta una amplia variedad de beneficios orientados tanto al consumo cotidiano como a quienes disfrutan de la temporada de verano. Entre las promociones más relevantes figura el 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías todos los viernes, con un tope semanal de $5.000. También continúan descuentos destacados en rubros esenciales, como el 40% en ferias y mercados bonaerenses y en universidades, con un tope de $6.000 por semana, además de rebajas en farmacias y librerías que, en fechas puntuales, no poseen límite de reintegro.

Para quienes vacacionan, la billetera del Banco Provincia suma un beneficio especial de temporada con un 25% de descuento diario en marcas reconocidas como Havanna, Atalaya, Freddo y distintos balnearios, con un tope de $10.000 por semana y por marca. A esto se agregan promociones de fin de semana con un 25% de ahorro en locales Full YPF, excluyendo combustibles, y en gastronomía, con un tope de $8.000. En paralelo, grandes cadenas de supermercados como Carrefour, Coto y Chango Más ofrecen descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día, lo que completa un esquema de ahorro integral a lo largo de todo el mes.

