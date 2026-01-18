Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó el valor de una asignación del régimen SUAF destinada a quienes contraen matrimonio y cumplen con requisitos específicos. Por + Seguir en







El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF. Pexels

El pago único por matrimonio tuvo un aumento del 2,47% según la última actualización oficial.

El monto quedó fijado en $109.545, aplicable también a cobros de febrero.

El beneficio está dirigido solo a determinados grupos incluidos en el SUAF.

El trámite puede realizarse de forma presencial o digital. El pago de $109.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abona a parejas en febrero de 2026 corresponde a la Asignación por Pago Único (APU) por Matrimonio, una prestación que forma parte del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La Anses confirmó el nuevo valor tras aplicar el ajuste mensual por inflación, que impacta en los montos vigentes del régimen.

Anses APU Matrimonio El monto actualizado se ajusta mensualmente según la inflación oficial. Pexels APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder Este beneficio está destinado exclusivamente a personas alcanzadas por el SUAF. Entre los habilitados se encuentran trabajadores en relación de dependencia, titulares del fondo de desempleo, quienes cobran a través de una ART y beneficiarios de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra. No acceden jubilados, pensionados, monotributistas ni titulares de AUH o asignación por embarazo.

Monto de la APU por Matrimonio de ANSES en febrero 2026 Tras la actualización del 2,47%, el pago único por matrimonio quedó establecido en $109.545. Aunque el valor rige desde enero, también se paga en febrero a quienes tengan el trámite aprobado. El ajuste responde al índice de inflación que mide el Indec y se aplica mensualmente a las asignaciones familiares.

APU ANSES Matrimonio El trámite puede iniciarse online o en oficinas con turno previo. Freepik Cómo acceder a la APU por Matrimonio de ANSES Para cobrar la asignación, el matrimonio debe estar registrado en la base de datos de Anses y el trabajador tiene que acreditar al menos seis meses de antigüedad laboral. Además, los ingresos no pueden superar los topes del SUAF: $2.573.047 por persona y $5.146.094 por grupo familiar.

La gestión puede iniciarse con turno presencial o desde la Atención Virtual, presentando DNI y partida de matrimonio. El pago se acredita entre 60 y 90 días después de la aprobación.