31 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

El Gobierno oficializó los nuevos incrementos de las empresas distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se suman a la suba del gas.

Por
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

Mientras una parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve afectada por cortes de luz de varias horas en medio de la ola de calor que sacude a la zona, el Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las boletas de electricidad que comenzarán a aplicarse desde el 1° de enero tanto para Edesur como para Edenor.

Metrogas y el resto de las empresas implementan una serie de aumentos.
Te puede interesar:

Gas: el Gobierno definió aumentos en Metrogas para el comienzo de 2026

La medida se implementó a través de las resoluciones 841 y 842 del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE), publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Néstor Lamboglia.

Según los textos, Edenor aplicará una suba del 2,31%, mientras que Edesur trasladará un incremento del 2,24% a sus usuarios.

Los aumentos en las tarifas de Edenor y Edesur

Según expresan las normas, el ajuste surge de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo busca preservar el valor real de la remuneración de las distribuidoras durante un período de cinco años.

Para el cálculo, se toman como referencia dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): el Índice de Precios internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a noviembre de 2025. En ese mes, ambos índices registraron variaciones del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

Edesur Edenor facturas luz electricidad servicios
Edenor y Edesur implementan cambios en la medición de la utilización del servicio para su facturación.

Edenor y Edesur implementan cambios en la medición de la utilización del servicio para su facturación.

La fórmula de actualización pondera un 67% del IPIM y un 33% del IPC, lo que arroja un incremento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) previo a la actualización final de las tarifas.

Además, las resoluciones instruyen a las distribuidoras a destacar de manera visible en las facturas los conceptos “subsidio estado nacional” y “costo del mercado eléctrico mayorista”, con el objetivo de transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

Cambios en la medición del consumo eléctrico: cómo pasarán las empresas a calcular el consumo

El Gobierno autorizó a las empresas Edenor y Edesur, distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a cambiar el sistema de facturación y lectura de medidores para los usuarios residenciales, que pasará de ser bimestral a mensual.

La medida se implementó a través de la Resolución 730/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto aprueba la modificación del sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual.

Según las distribuidoras, la medida reducirá el desfase entre el consumo real y la factura emitida, permitirá a los usuarios comprender mejor sus hábitos de consumo y adoptar medidas de ahorro oportunas.

El ENRE indicó que la implementación debe iniciarse dentro de los 30 días corridos y que se establecerá un período de transición para adaptar a todos los usuarios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Cómo fue el año económico de la gestión de Milei. 

"Nadie la vio": el año en el que la política salvó la economía de Javier Milei

Anses dio a conocer las fechas de cobro de la AUH para enero.

AUH de ANSES: cuándo cobro con aumento en enero 2026

Anses adivirtió a los jubilados prestar atención al día 12 de enero ya que es una fecha clave. 

Jubilados de ANSES: por qué el 12 de enero 2026 es una fecha clave

El dólar oficial cerró 2025 a $1.480 en el Banco Nación.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de diciembre

Rating Cero

La noticia de la muerte de Isiah Whitlock Jr. la dio su representante en redes

Reconocido actor de series de televisión murió a los 71 años en Nueva York

Ahora, llegó a la gran N roja, una serie que sorprendió a todos los televidentes, se trata de The Red Road, un estreno estadounidense que es ideal para disfrutar el último día.
play

De qué se trata The Red Road, la serie con Jason Momoa que llegó a Netflix y es de lo más visto

Cashman (Kaesyeoro) es una serie surcoreana que llegó a Netflix el 26 de diciembre de 2025. La ficción propone una vuelta de tuerca al género de superhéroes con una idea tan sencilla como incómoda: el poder del protagonista depende del dinero en efectivo que lleva encima y se consume cada vez que lo utiliza. 
play

Cuál es la trama de Cashman, la serie coreana sobre un superpoder engañoso que sorprende en Netflix

El Hospital Alemán aseguró que Christian Petersen permanece clínicamente estable

Qué dice el último parte médico de Christian Petersen, a casi tres semanas de su internación

El tráiler anticipa una historia cargada de acción, mundos virtuales, desafíos épicos y un despliegue visual que confirma el sello Spielberg en cada escena.
play

Lo nuevo en Netflix: es una de las últimas películas de Steven Spielberg, tiene onda retro y es para todas las edades

Las Películas que llegaron a Netflix para los fanáticos de Pókemon
play

Es una de las últimas películas de un clásico de dibujitos y ahora está en Netflix: cuál es

últimas noticias

Los productores ganaderos argentinos deberán repensar la estrategia de exportaciones a China para el 2026.

China aplicará un fuerte arancel a la carne argentina en plena tensión con Estados Unidos

Hace 19 minutos
Error técnico: clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

"Error técnico": clientes del Banco Nación recibieron dinero extra en sus cuentas

Hace 48 minutos
Burruchaga, uno de los tenistas argentinos más destacados del 2025.

El gran año de Román Burruchaga: "Me tenía mucha confianza a mí mismo"

Hace 1 hora
Edesur y Edenor implementan un nuevo aumento en sus tarifas.

En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

Hace 1 hora
Un video en su cuenta de Instagram muestra a Loreley Quevedo al volante con el celular en la mano.

Apareció un vídeo de la conductora que atropelló y mató a un hombre que iba a trabajar

Hace 1 hora