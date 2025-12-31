En medio de los cortes de luz, Edenor y Edesur aumentan sus tarifas desde enero

El Gobierno oficializó los nuevos incrementos de las empresas distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que se suman a la suba del gas.

Mientras una parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se ve afectada por cortes de luz de varias horas en medio de la ola de calor que sacude a la zona , el Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las boletas de electricidad que comenzarán a aplicarse desde el 1° de enero tanto para Edesur como para Edenor .

La medida se implementó a través de las resoluciones 841 y 842 del Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) , publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su interventor, Néstor Lamboglia.

Según los textos, Edenor aplicará una suba del 2,31%, mientras que Edesur trasladará un incremento del 2,24% a sus usuarios.

Según expresan las normas, el ajuste surge de la aplicación mensual de la fórmula de indexación prevista en el artículo 17 de la Resolución ENRE N° 304/2025. Este mecanismo busca preservar el valor real de la remuneración de las distribuidoras durante un período de cinco años.

Para el cálculo, se toman como referencia dos indicadores elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec): el Índice de Precios internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a noviembre de 2025 . En ese mes, ambos índices registraron variaciones del 1,59% y 2,47%, respectivamente.

Edesur Edenor facturas luz electricidad servicios Edenor y Edesur implementan cambios en la medición de la utilización del servicio para su facturación. Redes Sociales

La fórmula de actualización pondera un 67% del IPIM y un 33% del IPC, lo que arroja un incremento del 1,88% en el Costo Propio de Distribución (CPD) previo a la actualización final de las tarifas.

Además, las resoluciones instruyen a las distribuidoras a destacar de manera visible en las facturas los conceptos “subsidio estado nacional” y “costo del mercado eléctrico mayorista”, con el objetivo de transparentar el monto subsidiado y el costo real de la energía.

Cambios en la medición del consumo eléctrico: cómo pasarán las empresas a calcular el consumo

El Gobierno autorizó a las empresas Edenor y Edesur, distribuidoras de electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a cambiar el sistema de facturación y lectura de medidores para los usuarios residenciales, que pasará de ser bimestral a mensual.

La medida se implementó a través de la Resolución 730/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto aprueba la modificación del sistema de lectura de medidores para los usuarios de la categoría Tarifa 1 - Pequeñas Demandas, permitiendo que la medición y la facturación de consumos eléctricos pasen de un esquema bimestral a uno mensual.

Según las distribuidoras, la medida reducirá el desfase entre el consumo real y la factura emitida, permitirá a los usuarios comprender mejor sus hábitos de consumo y adoptar medidas de ahorro oportunas.

El ENRE indicó que la implementación debe iniciarse dentro de los 30 días corridos y que se establecerá un período de transición para adaptar a todos los usuarios.