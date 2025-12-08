8 de diciembre de 2025 Inicio
Cuánto dinero devuelve ANSES por presentar la Libreta de la AUH antes del 31 de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos que se reintegran a quienes completen la Libreta AUH antes del cierre del año y detalló los requisitos para acceder a la devolución del porcentaje retenido.

La Libreta AUH certifica controles sanitarios y asistencia escolar obligatorios.

  • La presentación activa el reintegro del 20% retenido acumulado durante el año.
  • La AUH en diciembre asciende a $122.492, con una retención anual de $24.498,40.
  • En los casos de discapacidad, la retención anual supera los $79.770,60.
  • El trámite debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025 para habilitar el pago.

Presentar la Libreta AUH antes del límite establecido permite que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) libere la suma retenida mes a mes, equivalente al 20% del haber anual. Este trámite, obligatorio para titulares de la asignación, garantiza que el organismo pueda verificar vacunación, controles de salud y escolaridad.

El calendario de diciembre comienza el 9 y avanza según la terminación del DNI.
Los 2 datos claves sobre el cobro del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Madre hijo AUH
La devolución del 20% retenido depende de la presentación anual de la Libreta.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH funciona como una certificación anual que acredita que cada menor bajo la asignación cumplió con el calendario de vacunación, los controles médicos y la continuidad escolar. Para menores de 4 años, se revisa todo el esquema sanitario; para quienes ya están escolarizados, Anses evalúa además la asistencia educativa. Sin esta validación, la devolución de las retenciones queda suspendida, afectando directamente el ingreso de muchas familias.

Cuánto dinero entrega ANSES por la Libreta de la AUH de ANSES

La devolución que entrega Anses corresponde al 20% retenido mensualmente. Con el aumento vigente de diciembre, la AUH se eleva a $122.492, de los cuales $24.498,40 se acumulan como retención anual. En el caso de hijos con discapacidad, el haber llega a $398.853, con una retención de $79.770,60. Estos montos sirven como base para calcular el total que recibirá cada titular tras presentar la Libreta.

Madre hijo AUH 3
El trámite puede completarse online desde Mi Anses antes del cierre del año.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES antes del 31 de diciembre 2025

El trámite puede hacerse de forma digital o presencial. En la web Mi Anses, el titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos del menor y, si es necesario, descargar el formulario para su firma en un centro de salud o escuela. Luego, se sube una foto del documento completo y, una vez validado, el organismo envía la confirmación. Presentarlo antes del 31 de diciembre de 2025 garantiza la acreditación de las retenciones acumuladas.

