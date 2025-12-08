Cuánto dinero devuelve ANSES por presentar la Libreta de la AUH antes del 31 de diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los montos que se reintegran a quienes completen la Libreta AUH antes del cierre del año y detalló los requisitos para acceder a la devolución del porcentaje retenido. Por + Seguir en







El trámite debe completarse antes del 31 de diciembre de 2025 para habilitar el pago. Presentar la Libreta AUH antes del límite establecido permite que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) libere la suma retenida mes a mes, equivalente al 20% del haber anual. Este trámite, obligatorio para titulares de la asignación, garantiza que el organismo pueda verificar vacunación, controles de salud y escolaridad.

Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH funciona como una certificación anual que acredita que cada menor bajo la asignación cumplió con el calendario de vacunación, los controles médicos y la continuidad escolar. Para menores de 4 años, se revisa todo el esquema sanitario; para quienes ya están escolarizados, Anses evalúa además la asistencia educativa. Sin esta validación, la devolución de las retenciones queda suspendida, afectando directamente el ingreso de muchas familias.

Cuánto dinero entrega ANSES por la Libreta de la AUH de ANSES La devolución que entrega Anses corresponde al 20% retenido mensualmente. Con el aumento vigente de diciembre, la AUH se eleva a $122.492, de los cuales $24.498,40 se acumulan como retención anual. En el caso de hijos con discapacidad, el haber llega a $398.853, con una retención de $79.770,60. Estos montos sirven como base para calcular el total que recibirá cada titular tras presentar la Libreta.