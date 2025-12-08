8 de diciembre de 2025 Inicio
Los 2 datos claves sobre el cobro del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los detalles del desembolso estacional y precisó qué grupos accederán al monto calculado sobre el haber más alto del semestre.

Por
El calendario de diciembre comienza el 9 y avanza según la terminación del DNI.

  • El aguinaldo se calcula sobre el 50% del haber mensual más alto del último semestre.
  • Anses deposita el pago junto con el haber de diciembre y según calendario por DNI.
  • Jubilados, pensionados y titulares de PUAM son quienes reciben el beneficio.
  • Algunas prestaciones sociales quedan excluidas del Sueldo Anual Complementario.

El aguinaldo de diciembre 2025 se paga de manera automática y sin trámites, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que resultó el más alto del semestre por el ajuste inflacionario. A partir de ese cálculo, cada titular recibe un monto distinto según la prestación que cobre y el ingreso que tuvo en los últimos seis meses.

La Libreta AUH certifica controles sanitarios y asistencia escolar obligatorios.
Cuánto dinero devuelve ANSES por presentar la Libreta de la AUH antes del 31 de diciembre 2025

Anses - Jubilación
El pago del aguinaldo se acredita en la misma cuenta donde cada persona cobra su prestación mensual.

Dónde y cuándo cobro el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

En diciembre, Anses deposita el aguinaldo en la misma cuenta bancaria donde se cobra el haber mensual, sin necesidad de hacer ningún trámite adicional. El pago se acredita según el calendario habitual del organismo, ordenado por la terminación del DNI, y puede retirarse por ventanilla, cajero automático o utilizarse directamente con la tarjeta de débito asociada.

Cuándo cobro el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El cronograma comienza el 9 de diciembre de 2025, fecha en la que Anses activa los pagos de fin de año. A partir de ese día, los distintos grupos de beneficiarios perciben su haber de diciembre más el Sueldo Anual Complementario (SAC), de acuerdo con la fecha asignada en el calendario oficial.

Pensiones No contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de diciembre

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Anses - Jubilación
Las Pensiones No Contributivas perciben un monto equivalente al 80% del haber mínimo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

