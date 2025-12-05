ANSES deposita $796.122 en diciembre 2025 si presentás esta documentación La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el plazo límite para entregar un documento, requisito indispensable para acceder al pago anual acumulado. Por + Seguir en







El extra puede alcanzar $796.122 según zona y condición del menor.

El plazo máximo para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2025.

El trámite puede hacerse online o de manera presencial sin turno. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita hasta $796.122 en diciembre 2025 para quienes presenten la documentación requerida, un pago que corresponde al monto retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El organismo confirma que este beneficio se habilita únicamente con la Libreta AUH validada dentro del plazo oficial, lo que determina si el extra anual se acredita o se pierde.

Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH funciona como un registro obligatorio que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar de cada menor a cargo. Este documento permite que Anses verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas y, a partir de ello, libere el 20% retenido de manera mensual. Su presentación es clave para no perder el acumulado anual.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES Los valores que Anses liquida al aprobar la libreta varían según zona y condición. Para la AUH general, el reintegro es de $188.069, mientras que en zonas desfavorables asciende a $244.491. En casos de discapacidad, el monto llega a $612.401 y se eleva hasta $796.122 si corresponde a una región con adicionales por ubicación. Estos importes representan el total retenido durante el año.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES El organismo fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Una vez vencido el plazo, el acumulado retenido se pierde de manera definitiva, aun cuando el resto de los requisitos estén en regla. Por eso, el organismo insiste en completar el trámite con anticipación.