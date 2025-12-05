5 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES deposita $796.122 en diciembre 2025 si presentás esta documentación

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el plazo límite para entregar un documento, requisito indispensable para acceder al pago anual acumulado.

La Libreta AUH certifica controles clave que habilitan el cobro del acumulado anual.

La Libreta AUH certifica controles clave que habilitan el cobro del acumulado anual.

  • La Libreta AUH habilita el cobro del monto retenido durante el año.

  • El extra puede alcanzar $796.122 según zona y condición del menor.

  • El plazo máximo para presentar la documentación es el 31 de diciembre de 2025.

  • El trámite puede hacerse online o de manera presencial sin turno.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deposita hasta $796.122 en diciembre 2025 para quienes presenten la documentación requerida, un pago que corresponde al monto retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El organismo confirma que este beneficio se habilita únicamente con la Libreta AUH validada dentro del plazo oficial, lo que determina si el extra anual se acredita o se pierde.

Los montos devueltos por Anses varían según zona y condición.
Madre hijo AUH 3
Los montos varían según zona y discapacidad, con extras que superan los $600.000.

Los montos varían según zona y discapacidad, con extras que superan los $600.000.

Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES

La Libreta AUH funciona como un registro obligatorio que acredita controles de salud, vacunación y asistencia escolar de cada menor a cargo. Este documento permite que Anses verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas y, a partir de ello, libere el 20% retenido de manera mensual. Su presentación es clave para no perder el acumulado anual.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES

Los valores que Anses liquida al aprobar la libreta varían según zona y condición. Para la AUH general, el reintegro es de $188.069, mientras que en zonas desfavorables asciende a $244.491. En casos de discapacidad, el monto llega a $612.401 y se eleva hasta $796.122 si corresponde a una región con adicionales por ubicación. Estos importes representan el total retenido durante el año.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES

El organismo fijó como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Una vez vencido el plazo, el acumulado retenido se pierde de manera definitiva, aun cuando el resto de los requisitos estén en regla. Por eso, el organismo insiste en completar el trámite con anticipación.

ANSES AUH 1.png
El trámite puede completarse online o presencialmente antes del 31 de diciembre de 2025.

El trámite puede completarse online o presencialmente antes del 31 de diciembre de 2025.

Cómo presento la Libreta de la AUH de ANSES

El trámite puede realizarse desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí se accede a la sección “Hijos” y se descarga el formulario que luego debe completarse y firmarse en la escuela y el centro de salud. Posteriormente, se sube una foto clara del documento para validar la información. También existe la opción de presentarlo en oficinas de Anses sin turno o en operativos móviles.

