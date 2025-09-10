El trámite gratuito y online que es clave para no perder la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió que para conservar la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 es indispensable actualizar los datos personales y del grupo familiar. Aunque la acreditación del beneficio se realiza de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), la falta de actualización puede derivar en la suspensión del pago.
Los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 van de $48.750 a $99.000 según la cantidad de hijos.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar 2025
La Tarjeta Alimentar está destinada a:
El monto se deposita junto con la prestación principal y puede consultarse en el calendario de pagos de la Anses o en la sección “Mis Asignaciones” de Mi Anses.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
En septiembre 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen estables, garantizando el acceso a la canasta básica. Las cifras vigentes son:
$48.750 para familias con un hijo.
$75.000 para familias con dos hijos.
$99.000 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar mis datos
El procedimiento es gratuito y online. Se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a “Información Personal” y verificar el domicilio y los datos de contacto. En caso de cambios, se puede iniciar la Atención Virtual y adjuntar la documentación requerida. También está la opción de realizar el trámite de manera presencial en oficinas de la Anses presentando DNI y partidas de nacimiento.
El trámite de actualización puede hacerse online desde Mi Anses o de forma presencial en las oficinas.
Mantener actualizados los datos es un paso esencial para no perder la Tarjeta Alimentar y garantizar el acceso mensual a los fondos destinados a la alimentación de millones de hogares.