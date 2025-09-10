El trámite gratuito y online que es clave para no perder la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó la importancia de realizar un procedimiento. De qué se trata.

La Anses recordó que mantener actualizados los datos es esencial para conservar la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió que para conservar la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 es indispensable actualizar los datos personales y del grupo familiar . Aunque la acreditación del beneficio se realiza de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), la falta de actualización puede derivar en la suspensión del pago .

ANSES dio detalles sobre descuentos y reintegros de hasta el 20% en septiembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 van de $48.750 a $99.000 según la cantidad de hijos.

Madres de siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC)

Personas que perciben la AUH por discapacidad sin límite de edad

Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

El monto se deposita junto con la prestación principal y puede consultarse en el calendario de pagos de la Anses o en la sección “Mis Asignaciones” de Mi Anses.

En septiembre 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen estables, garantizando el acceso a la canasta básica. Las cifras vigentes son:

$48.750 para familias con un hijo.

$75.000 para familias con dos hijos.

$99.000 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar mis datos

El procedimiento es gratuito y online. Se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a “Información Personal” y verificar el domicilio y los datos de contacto. En caso de cambios, se puede iniciar la Atención Virtual y adjuntar la documentación requerida. También está la opción de realizar el trámite de manera presencial en oficinas de la Anses presentando DNI y partidas de nacimiento.

Tarjeta Alimentar 1.png El trámite de actualización puede hacerse online desde Mi Anses o de forma presencial en las oficinas. Freepik

Mantener actualizados los datos es un paso esencial para no perder la Tarjeta Alimentar y garantizar el acceso mensual a los fondos destinados a la alimentación de millones de hogares.