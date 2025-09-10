10 de septiembre de 2025 Inicio
El trámite gratuito y online que es clave para no perder la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó la importancia de realizar un procedimiento. De qué se trata.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) advirtió que para conservar la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 es indispensable actualizar los datos personales y del grupo familiar. Aunque la acreditación del beneficio se realiza de manera automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), la falta de actualización puede derivar en la suspensión del pago.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar 2025

La Tarjeta Alimentar está destinada a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

  • Mujeres embarazadas desde el tercer mes que cobran la AUE

  • Personas que perciben la AUH por discapacidad sin límite de edad

  • Madres de siete hijos que reciben una Pensión No Contributiva (PNC)

El monto se deposita junto con la prestación principal y puede consultarse en el calendario de pagos de la Anses o en la sección “Mis Asignaciones” de Mi Anses.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

En septiembre 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen estables, garantizando el acceso a la canasta básica. Las cifras vigentes son:

  • $48.750 para familias con un hijo.

  • $75.000 para familias con dos hijos.

  • $99.000 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo actualizar mis datos

El procedimiento es gratuito y online. Se debe ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a “Información Personal” y verificar el domicilio y los datos de contacto. En caso de cambios, se puede iniciar la Atención Virtual y adjuntar la documentación requerida. También está la opción de realizar el trámite de manera presencial en oficinas de la Anses presentando DNI y partidas de nacimiento.

Mantener actualizados los datos es un paso esencial para no perder la Tarjeta Alimentar y garantizar el acceso mensual a los fondos destinados a la alimentación de millones de hogares.

