ANSES: así quedó el calendario de diciembre 2025 por el feriado

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las fechas de cobro actualizadas para este mes.

Anses difundió el calendario de pagos del último mes del año.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió reorganizar el cronograma de cobros de diciembre.
  • Es por el feriado del lunes 8.
  • Las prestaciones afectadas son pensiones, jubilaciones, AUH y SUAF.
  • En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año. En ese sentido, explicó que el cronograma tendrá una modificación, debido al feriado nacional del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción.

AUH de ANSES: quiénes no cobran en diciembre 2025

Cómo afecta al calendario de ANSES en diciembre 2025 el feriado del lunes 8

El calendario de diciembre sufrió algunas modificaciones por el feriado del 8 de diciembre. Esta medida genera el último fin de semana largo del 2025 y obliga al organismo previsional a reordenar las fechas de cobro para evitar superposiciones.

El ajuste impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago del último mes del año son:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre
  • DNI 1: 10 de diciembre
  • DNI 2: 11 de diciembre
  • DNI 3: 12 de diciembre
  • DNI 4: 15 de diciembre
  • DNI 5: 16 de diciembre
  • DNI 6: 17 de diciembre
  • DNI 7: 18 de diciembre
  • DNI 8: 19 de diciembre
  • DNI 9: 22 de diciembre
Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre
  • DNI 1: 11 de diciembre
  • DNI 2: 12 de diciembre
  • DNI 3: 15 de diciembre
  • DNI 4: 16 de diciembre
  • DNI 5: 17 de diciembre
  • DNI 6: 18 de diciembre
  • DNI 7: 19 de diciembre
  • DNI 8: 22 de diciembre
  • DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre
