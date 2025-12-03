ANSES: así quedó el calendario de diciembre 2025 por el feriado La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló las fechas de cobro actualizadas para este mes. Por + Seguir en







Anses difundió el calendario de pagos del último mes del año. Pexels y ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió reorganizar el cronograma de cobros de diciembre.

Es por el feriado del lunes 8.

Las prestaciones afectadas son pensiones, jubilaciones, AUH y SUAF.

En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año. En ese sentido, explicó que el cronograma tendrá una modificación, debido al feriado nacional del lunes 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción.

Jubilados ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social publico el calendario de pagos correspondiente a la segunda cuota para pensionados y jubilados. Freepik Cómo afecta al calendario de ANSES en diciembre 2025 el feriado del lunes 8 El calendario de diciembre sufrió algunas modificaciones por el feriado del 8 de diciembre. Esta medida genera el último fin de semana largo del 2025 y obliga al organismo previsional a reordenar las fechas de cobro para evitar superposiciones.

El ajuste impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que miles de hogares reciban sus haberes antes del feriado.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 Las fechas de pago del último mes del año son:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre PNC de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social publicó el calendario de pagos de esta prestación para el mes próximo. Freepik Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre AUH ANSES La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025. Redes Sociales Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero APU por nacimiento (ANSES) publicó el calendario correspondiente al mes de mayo, el cual incluye la distribución de las Asignaciones de Pago Único (APU). Freepik Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre