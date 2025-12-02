2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que no van a recibir este pago extra.

Por
Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.

Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que no todos los beneficiarios cobran aguinaldo este mes.
  • Los grupos habilitados a cobrar son los jubilados y pensionados.
  • El pago se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se deposita el haber todos los meses.
  • No se deben realizar gestiones especiales ya que el sistema lo incorpora de forma automática para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Por eso, aclaró que no todos los beneficiarios del organismo pueden acceder a este cobro. Quiénes son.

Anses dio 4 detalles clave sobre el aguinaldo.
Te puede interesar:

Los 4 datos claves para saber sobre el aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

AUH de ANSES
Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

Los grupos que reciben aguinaldo son tres:

Jubilados

  • Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

Titulares de Pensiones No Contributivas

  • Por invalidez
  • Por vejez
  • Para madres de siete hijos o más

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor

  • La prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incluye el aguinaldo.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta de los últimos seis meses. Para este pago, Anses toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el incremento del 2,3%.

El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.

Aguinaldo
Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

No cobran aguinaldo las siguientes prestaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
  • Asignación por Embarazo
  • Seguro de Desempleo
  • Becas Progresar
  • Programas complementarios administrados por el organismo
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses detalló cuáles son los beneficiarios que cobran el aguinaldo este mes.

Estas son las prestaciones de ANSES que cobran aguinaldo en diciembre 2025

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este martes 2 de diciembre

Jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el bono de $70.000 en diciembre.

ANSES confirmó el bono para jubilados en diciembre: cómo quedan los haberes

Anses explicó quiénes cobran $106.904 por única vez en diciembre.

ANSES deposita $106.904 por única vez: quiénes acceder en diciembre 2025

Anses difundió los nuevos montos con aumento de las APU para diciembre.

APU de ANSES: montos con aumento para diciembre 2025

Anses difundió los montos actualizados de las Asignaciones Familiares para diciembre.

Asignaciones Familiares de ANSES: montos actualizados con aumento para diciembre 2025

Rating Cero

Britney Spears cumple 44 años. 

Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

Apurate a ver esta serie antes de que Netflix la elimine de su catálogo.
play

Malas noticias: Netflix eliminará una serie reconocida en diciembre 2025

La impresionante transformación de Millie Bobby Brown: así se veía cuando era adolescente

El film, que se encuentra en Netflix, muestra un viaje extremo en una Tierra prehistórica hostil.
play

Tiene escenas explícitas de supervivencia y la convierte en una película que la rompe en Netflix

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

últimas noticias

El hombre fue trasladado al Hospital Central. 

Violento ataque en Mendoza: ladrones le amputaron cuatro dedos a un hombre para robarle

Hace 15 minutos
Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor.

Creyó que tenía un lunar por una práctica casi diaria pero el médico reveló lo peor: qué descubrieron

Hace 20 minutos
Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto.

Voraz incendio en un edificio de Villa Devoto: dos personas fueron trasladadas por inhalación de humo

Hace 22 minutos
En el acumulado anual hubo una mejora en los patentamientos del 33,7%. 

El patentamiento de motos cayó casi un 30% en noviembre: se registraron más de 20 mil unidades menos que en octubre

Hace 29 minutos
play

Se profundiza la crisis en la era Milei: una empresa de ascensores, al borde del cierre

Hace 35 minutos