Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que no van a recibir este pago extra. Por + Seguir en







Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que no todos los beneficiarios cobran aguinaldo este mes.

Los grupos habilitados a cobrar son los jubilados y pensionados.

El pago se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se deposita el haber todos los meses.

No se deben realizar gestiones especiales ya que el sistema lo incorpora de forma automática para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Por eso, aclaró que no todos los beneficiarios del organismo pueden acceder a este cobro. Quiénes son.

AUH de ANSES Los beneficiarios de esta asignación, otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, tienen plazo hasta el 31 de diciembre para presentar el formulario correspondiente. Freepik Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES Los grupos que reciben aguinaldo son tres:

Jubilados Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado. Titulares de Pensiones No Contributivas Por invalidez

Por vejez

Para madres de siete hijos o más Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor La prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incluye el aguinaldo. Cómo calcular el aguinaldo de ANSES El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta de los últimos seis meses. Para este pago, Anses toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el incremento del 2,3%.

El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.

Aguinaldo Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES No cobran aguinaldo las siguientes prestaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo