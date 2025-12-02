Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que no todos los beneficiarios cobran aguinaldo este mes.
Los grupos habilitados a cobrar son los jubilados y pensionados.
El pago se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde se deposita el haber todos los meses.
No se deben realizar gestiones especiales ya que el sistema lo incorpora de forma automática para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del medio aguinaldo de diciembre. Por eso, aclaró que no todos los beneficiarios del organismo pueden acceder a este cobro. Quiénes son.