Filmaba con cámaras ocultas a sus inquilinas: solo le alquilaba el departamento a mujeres

Una de las víctimas que denunció el propietario encontró las cámaras en su habitación y otras dos inquilinas encontraron que el inquilino había colocado dispositivos en el baño también. La Justicia le secuestró más de 100 CD’s, dos computadoras y una cámara. "Me dijo que no estaba permitido tener parejas, pero sí se podían quedar amigas", relató Ana.

Por el momento, el inquilino no quedó detenido. La jueza calificó el hecho como violencia digital

Una estudiante denunció que era filmada por el propietario de su departamento en La Rioja y, a raíz de ellos, se contactó con otras vecinas quienes también observaron que tenían cámaras en sus casas. En total se hicieron tres denuncias de las víctimas. Por el momento, el hombre no está detenido.

Este viernes será la tercera y última audiencia donde se darán los alegatos y las penas
Femicidio de Cecilia Stryzsowski: rechazaron el pedido del clan Sena para lograr la prisión domiciliaria

El hecho ocurrió dentro de los departamentos que alquilaban en un complejo ubicado en calle Carlos Gardel 9050, en el barrio Luis Vernet. “Me fui a acostar y escuchaba un ruido. Por no levantarme prendí la luz del celular que chocó con la lente de la cámara que estaba en el ventiluz y ahí me di cuenta. Al otro día con una amiga pudimos sacar la rejilla y encontramos las cámaras”, destalló Ana, una de las víctimas en diálogo con C5N, de cómo descubrió la cámara en su casa.

Tras ello realizó la denuncia en la Fiscalía contra el dueño de las viviendas quien alquilaba únicamente a mujeres y tenía copia de las llaves de todas las unidades. “La verdad nunca dudé de él, porque él siempre fue atento. Es más, le recomendaba a mis amigas para que alquilaran departamentos, pero por suerte nunca pudieron. Cuando alquilé me dijo que no estaba permitido tener parejas, pero que sí podían quedarse amigas”, agregó.

Hasta el momento hay tres denuncias radicadas contra el hombre, según contó Ana una de sus vecinas le llegó a comentar “la espiaba por el ventiluz y la filmaba; y a otra vimos cuando estaba instalando las cámaras del ventiluz del baño”. En su departamento, el dispositivo digital estaba colocado en la habitación que daba directo a su cama: "En primer momento no caía, no creía que era una cámara hasta que conecté la memoria en mi celular y vi los videos. Todo me parecía un horror. Apuntaba a mi cama y grababa de noche, se veía clarito de noche".

“Él tenía copias de las llaves de los departamentos y entraba con nuestro permiso, pero nosotras no desconfiábamos. Hace poco cumplí un año acá, y estuve a punto de renovar el contrato. Desde que yo llegué vi las cintas negras, pero nunca me di cuenta que era una cámara”, sostuvo refiriéndose al dueño quien es casado y tiene dos hijas.

Filmaba con cámaras ocultas a sus inquilinas: cómo está la causa

La causa quedó en manos de la jueza Gisela Flamini, quien explicó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N que la investigación está en etapa investigativa. “Todavía el hombre no está imputado, pero hay que definir cuál es el delito”, indicó.

“Es un hecho que nos ha consternado a la sociedad. Es el primer hecho que tenemos de estas características. En el día de ayer salieron las cautelares para las inquilinas y se realizaron allanamientos con secuestros de dispositivos informáticos”, agregó.

En ese sentido, la funcionaria judicial detalló que durante los allanamientos en el complejo y la casa del hombre “se detectaron más de una cámara en los departamentos de las chicas” y también se hallaron “bastante cantidad de CD´s, estamos hablando de dos cajas, una con más de 80 y otra con más de 90, dos computadoras y una cámara de filmación”, respecto a la vivienda del propietario.

Por el momento, no está detenido pero los delitos podrían ser “vulneración a la intimidad”: “En materia penal va a depender de los resultados que tengamos de las pericias de elementos secuestrados, ya que vamos a poder controlar la finalidad o el objetivo de este sujeto y nos va determinar u oriental. Sabemos que esto es violencia digital”.

