Estas son las prestaciones de ANSES que cobran aguinaldo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó cuáles son los grupos que pueden acceder a este pago.

Anses detalló cuáles son los beneficiarios que cobran el aguinaldo este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año . En ese sentido, aclaró cuáles son las prestaciones que este mes reciben la segunda cuota del medio aguinaldo restante para este 2025. Para cobrarlo no es necesario realizar ningún trámite, ya que se acredita automáticamente en las cuentas bancarias.

Anses confirmó que solo tres grupos están habilitados para recibir el Sueldo Anual Complementario:

Es importante mencionar que el aguinaldo es una prestación anual complementaria al haber mensual que reciben los jubilados y pensionados.

Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima .

PUAM de ANSES Las personas que reciben esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI Freepik

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta de los últimos seis meses. Para este pago, se toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el aumento del 2,3%. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

Las asignaciones que no están alcanzadas por el SAC son: