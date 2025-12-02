2 de diciembre de 2025 Inicio
Estas son las prestaciones de ANSES que cobran aguinaldo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó cuáles son los grupos que pueden acceder a este pago.

Anses detalló cuáles son los beneficiarios que cobran el aguinaldo este mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del aguinaldo para este mes.
  • En ese sentido, los beneficiarios que cobran este extra son los jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas y PUAM.
  • El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida junto con los haberes del mes.
  • El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra mensualmente su prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año. En ese sentido, aclaró cuáles son las prestaciones que este mes reciben la segunda cuota del medio aguinaldo restante para este 2025. Para cobrarlo no es necesario realizar ningún trámite, ya que se acredita automáticamente en las cuentas bancarias.

Anses explicó cuáles son los beneficiarios que quedan excluidos del pago del aguinaldo.
Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES de diciembre 2025

Aguinaldo ANSES
Es importante mencionar que el aguinaldo es una prestación anual complementaria al haber mensual que reciben los jubilados y pensionados.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

Anses confirmó que solo tres grupos están habilitados para recibir el Sueldo Anual Complementario:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las tres categorías:

  • Pensión por Invalidez
  • Pensión por Vejez
  • Pensión para Madres de Siete Hijos o más

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima.

PUAM de ANSES
Las personas que reciben esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta de los últimos seis meses. Para este pago, se toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el aumento del 2,3%. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

Las asignaciones que no están alcanzadas por el SAC son:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
  • Asignación por Embarazo
  • Seguro de Desempleo
  • Becas Progresar
  • Programas complementarios administrados por el organismo
