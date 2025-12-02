Estas son las prestaciones de ANSES que cobran aguinaldo en diciembre 2025

Anses detalló cuáles son los beneficiarios que cobran el aguinaldo este mes.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el pago del aguinaldo para este mes.
En ese sentido, los beneficiarios que cobran este extra son los jubilados, titulares de Pensiones No Contributivas y PUAM.
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida junto con los haberes del mes.
El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra mensualmente su prestación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de pagos del año. En ese sentido, aclaró cuáles son las prestaciones que este mes reciben la segunda cuota del medio aguinaldo restante para este 2025. Para cobrarlo no es necesario realizar ningún trámite, ya que se acredita automáticamente en las cuentas bancarias.
Anses confirmó que solo tres grupos están habilitados para recibir el Sueldo Anual Complementario:
Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las tres categorías:
Pensión por Invalidez
Pensión por Vejez
Pensión para Madres de Siete Hijos o más
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
La prestación equivale al 80% de la jubilación mínima.
Cómo calcular el aguinaldo de ANSES
El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta de los últimos seis meses. Para este pago, se toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el aumento del 2,3%. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.
Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES
Las asignaciones que no están alcanzadas por el SAC son:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
Asignación por Embarazo
Seguro de Desempleo
Becas Progresar
Programas complementarios administrados por el organismo