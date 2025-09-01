Tarjeta Alimentar de ANSES: confirmaron el calendario de pagos de septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de acreditación de la Tarjeta Alimentar en este mes, que se abona junto con los haberes de cada prestación. Por







Beneficiarios de la Tarjeta Alimentar percibirán los fondos en septiembre junto con el pago de sus haberes de Anses. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar percibirán el monto correspondiente en septiembre de 2025 junto con el cobro de sus haberes. El esquema de liquidación comprende a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Pensiones no Contributivas (PNC).

ANSES AUH 2.png Las acreditaciones de septiembre llegan con un aumento del 1,9% y mantienen el bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES El programa contempla a tres grupos principales: titulares de la AUH, quienes perciben la AUE y los beneficiarios de las PNC por madres de siete hijos o por discapacidad. En todos los casos, la Tarjeta Alimentar se acredita en la misma fecha que el resto de los haberes.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos de septiembre 2025 En septiembre de 2025, a diferencia de las prestaciones, que cuentan con un aumento del 1,9%, la Tarjeta Alimentar no recibe aumentos:

$52.250 para familias con 1 hijo.

para familias con $81.936 para familias con 2 hijos.

para familias con $108.062 para familias con 3 hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 Asignación Universal por Hijo 8 de septiembre: DNI terminados en 0.

9 de septiembre: DNI terminados en 1.

10 de septiembre: DNI terminados en 2.

11 de septiembre: DNI terminados en 3.

12 de septiembre: DNI terminados en 4.

15 de septiembre: DNI terminados en 5.

16 de septiembre: DNI terminados en 6.

17 de septiembre: DNI terminados en 7.

18 de septiembre: DNI terminados en 8.

19 de septiembre: DNI terminados en 9.