AUH de ANSES: quiénes no cobran en diciembre 2025

Anses explicó quiénes dejan de cobrar la AUH en diciembre.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que no todas las familias titulares de la AUH seguirán cobrando el beneficio.
Esto se debe a que dejan de cumplir con los requisitos solicitados por el organismo.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en diciembre cobrarán $122.492.
Es por el aumento del 2,3% previsto para este mes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya definió el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el último mes del 2025. Sin embargo, algunas familias que anteriormente recibían la prestación quedarán excluidas de este cobro.
Ser argentino o tener 2 años de residencia si sos extranjero.
Presentar DNI del titular e hijos.
Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.
Demostrar situación laboral: desocupado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.
Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.
No superar el tope de ingresos (dos SMVM por grupo familiar).
Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025
Con el aumento del 2,3% previsto para este mes, el monto de la AUH pasa a ser $122.444, aunque de ese total los beneficiarios solo reciben el 80%, por lo que finalmente cobrarán $97.955,20.
Por qué me pueden dar de baja la AUH de ANSES
Uno de los motivos más frecuentes por los que una familia deja de cobrar AUH es el cambio de condición laboral del adulto responsable.
También pueden producirse bajas si los ingresos del hogar superan los límites previstos para este tipo de prestaciones, especialmente en situaciones donde se detectan incompatibilidades con otras ayudas o beneficios.
Otros motivos posibles son:
Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).
Titulares cuyo ingreso familiar supere el límite de dos salarios mínimos, según el tope que fija cada mes la ANSeS.
Personas que no acrediten residencia legal mínima de dos años (extranjeros).
Familias que no actualicen la Libreta AUH antes del plazo y adeuden controles de salud o escolaridad (retienen el 20% anual).
Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.