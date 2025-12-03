AUH de ANSES: quiénes no cobran en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los motivos por los que algunos beneficiarios dejan de recibir esta prestación en el último mes del año. Por + Seguir en







Anses explicó quiénes dejan de cobrar la AUH en diciembre. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que no todas las familias titulares de la AUH seguirán cobrando el beneficio.

Esto se debe a que dejan de cumplir con los requisitos solicitados por el organismo.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en diciembre cobrarán $122.492.

Es por el aumento del 2,3% previsto para este mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya definió el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para el último mes del 2025. Sin embargo, algunas familias que anteriormente recibían la prestación quedarán excluidas de este cobro.

AUH ANSES La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios. Freepik AUH de ANSES: requisitos para acceder Las condiciones para cobrar este beneficio son:

Ser argentino o tener 2 años de residencia si sos extranjero.

Presentar DNI del titular e hijos.

Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.

Demostrar situación laboral: desocupado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.

Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.

No superar el tope de ingresos (dos SMVM por grupo familiar). Monto de la AUH de ANSES en diciembre 2025 Con el aumento del 2,3% previsto para este mes, el monto de la AUH pasa a ser $122.444, aunque de ese total los beneficiarios solo reciben el 80%, por lo que finalmente cobrarán $97.955,20.

Por qué me pueden dar de baja la AUH de ANSES Uno de los motivos más frecuentes por los que una familia deja de cobrar AUH es el cambio de condición laboral del adulto responsable.

También pueden producirse bajas si los ingresos del hogar superan los límites previstos para este tipo de prestaciones, especialmente en situaciones donde se detectan incompatibilidades con otras ayudas o beneficios.