ANSES: qué pasará con el calendario de diciembre 2025 por el feriado del lunes 8 La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró la información sobre los pagos de este mes.







Anses dio detalles sobre el calendario de diciembre 2025 con el feriado del día 8. Freepik/ Sitio web oficial de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió reordenar las fechas de cobro de este mes por el feriado del 8 de diciembre.

Es por el Día de la Inmaculada Concepción.

Se trata del último fin de semana largo del 2025.

Los grupos afectados son jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar a los haberes de diciembre. En ese sentido, confirmó que este mes el cronograma de pagos fue reprogramado en base al feriado del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción.

Jubilados ANSES 1 Freepik Cómo afecta al calendario de ANSES en diciembre 2025 el feriado del lunes 8 El ajuste del calendario impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que muchos hogares reciban sus haberes antes del feriado.

La reprogramación busca evitar demoras en los bancos y garantizar que los beneficiarios cobren sin interrupciones durante los días no laborables.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 Las fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre AUH de ANSES Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86 Freepik Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero APU por matrimonio ANSES La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio. Freepik Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre