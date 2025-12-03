ANSES: qué pasará con el calendario de diciembre 2025 por el feriado del lunes 8

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió reordenar las fechas de cobro de este mes por el feriado del 8 de diciembre. Es por el Día de la Inmaculada Concepción. Se trata del último fin de semana largo del 2025. Los grupos afectados son jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
La
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar a los haberes de diciembre. En ese sentido, confirmó que este mes el cronograma de pagos fue reprogramado en base al feriado del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción.
Jubilados ANSES 1
Cómo afecta al calendario de ANSES en diciembre 2025 el feriado del lunes 8
El ajuste del calendario impacta en
jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
En varios casos,
los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que muchos hogares reciban sus haberes antes del feriado.
La reprogramación busc
a evitar demoras en los bancos y garantizar que los beneficiarios cobren sin interrupciones durante los días no laborables.
ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025
Las
fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:
Jubilaciones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados.
Jubilaciones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI 0: 9 de diciembre DNI 1: 10 de diciembre DNI 2: 11 de diciembre DNI 3: 12 de diciembre DNI 4: 15 de diciembre DNI 5: 16 de diciembre DNI 6: 17 de diciembre DNI 7: 18 de diciembre DNI 8: 19 de diciembre DNI 9: 22 de diciembre
AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86
Asignación Universal por Embarazo (AUE) DNI 0: 10 de diciembre DNI 1: 11 de diciembre DNI 2: 12 de diciembre DNI 3: 15 de diciembre DNI 4: 16 de diciembre DNI 5: 17 de diciembre DNI 6: 18 de diciembre DNI 7: 19 de diciembre DNI 8: 22 de diciembre DNI 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI 0 y 1: 15 de diciembre DNI 2 y 3: 16 de diciembre DNI 4 y 5: 17 de diciembre DNI 6 y 7: 18 de diciembre DNI 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero
APU por matrimonio ANSES
La Asignación por Matrimonio (APU) es un beneficio único que ANSES otorga a las parejas que contraen matrimonio.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero Prestación por Desempleo
DNI 0 y 1: 22 de diciembre DNI 2 y 3: 23 de diciembre DNI 4 y 5: 26 de diciembre DNI 6 y 7: 29 de diciembre DNI 8 y 9: 30 de diciembre