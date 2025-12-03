3 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES: qué pasará con el calendario de diciembre 2025 por el feriado del lunes 8

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró la información sobre los pagos de este mes.

Anses dio detalles sobre el calendario de diciembre 2025 con el feriado del día 8.

Anses dio detalles sobre el calendario de diciembre 2025 con el feriado del día 8.

Freepik/ Sitio web oficial de ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debió reordenar las fechas de cobro de este mes por el feriado del 8 de diciembre.
  • Es por el Día de la Inmaculada Concepción.
  • Se trata del último fin de semana largo del 2025.
  • Los grupos afectados son jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está por comenzar a entregar a los haberes de diciembre. En ese sentido, confirmó que este mes el cronograma de pagos fue reprogramado en base al feriado del lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción.

Anses explicó quiénes dejan de cobrar la AUH en diciembre.
Jubilados ANSES 1

Cómo afecta al calendario de ANSES en diciembre 2025 el feriado del lunes 8

El ajuste del calendario impacta en jubilados, pensionados, titulares de AUH y beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

En varios casos, los pagos se adelantan respecto del mes anterior, lo que permitirá que muchos hogares reciban sus haberes antes del feriado.

La reprogramación busca evitar demoras en los bancos y garantizar que los beneficiarios cobren sin interrupciones durante los días no laborables.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago se organizan en base al último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre
Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social.
Jubilaciones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre
  • DNI 1: 10 de diciembre
  • DNI 2: 11 de diciembre
  • DNI 3: 12 de diciembre
  • DNI 4: 15 de diciembre
  • DNI 5: 16 de diciembre
  • DNI 6: 17 de diciembre
  • DNI 7: 18 de diciembre
  • DNI 8: 19 de diciembre
  • DNI 9: 22 de diciembre
AUH de ANSES
Asignación Universal por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre
  • DNI 1: 11 de diciembre
  • DNI 2: 12 de diciembre
  • DNI 3: 15 de diciembre
  • DNI 4: 16 de diciembre
  • DNI 5: 17 de diciembre
  • DNI 6: 18 de diciembre
  • DNI 7: 19 de diciembre
  • DNI 8: 22 de diciembre
  • DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 16 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 17 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 18 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

  • Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero
APU por matrimonio ANSES
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre
  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre
  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre
  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre
  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre
